La Promessa: Anticipazioni e ritorno della soap spagnola su Rete 4

La soap opera spagnola “La Promessa” torna in onda su Rete 4 lunedì 9 giugno alle 19:40. Ambientata nella suggestiva città di Cordova, la serie è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, offrendo ai fan la possibilità di seguire le avventure dei protagonisti in qualsiasi momento. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni della puntata e faremo un riassunto degli eventi precedenti, per preparare i telespettatori a ciò che accadrà.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, Don Rómulo e Pia si recano in carcere per visitare Manuel, il quale è stato arrestato. Durante la visita, cercano di rassicurarlo, sottolineando che tutti stanno facendo il possibile per ottenere la sua liberazione. La notizia dell’arresto del marchesino ha scosso l’intera comunità, tanto che Ayala inizia a sospettare che questo scandalo abbia influenzato il cuoco ingaggiato per il suo matrimonio con Margarita, portandolo a rinunciare all’incarico.

Parallelamente, Martina vive un momento di crescente ansia a causa della complicità tra Curro e Julia, che sembra intensificarsi. Dall’altro lato, Catalina confida a Pelayo di non voler rivelare ad Adriano la sua gravidanza, lasciando a lui la responsabilità di decidere il futuro della loro relazione. In questo contesto di tensione, Jana rifiuta l’offerta di denaro che Alonso le ha proposto per allontanarsi da Manuel, dimostrando la sua determinazione.

Anticipazioni della puntata: Jana e l’offerta di Alonso

Nella prossima puntata, Alonso offre a Jana una somma di denaro con la richiesta di lasciare immediatamente la tenuta e di dimenticare Manuel, senza mai contattarlo nuovamente. Questo gesto dei nobili è dettato dalla loro ferma convinzione che il primogenito non possa unirsi in matrimonio con una cameriera. Jana, profondamente offesa da questa proposta, rifiuta con fermezza, ribadendo il suo amore per Manuel e disinteressandosi dei soldi.

Tuttavia, la situazione si complica quando Jana trova nella sua stanza una borsa piena di denaro, evidentemente lasciata per convincerla ad andarsene. La giovane, furiosa, restituisce la borsa a Cruz, esprimendo tutta la sua rabbia e frustrazione. A sua volta, la marchesa si infuria con Alonso, accusandolo di non essere riuscito a liberarsi di Jana, la quale continua a rappresentare un ostacolo ai piani della famiglia.

María Fernández e il suo amore per Salvador

Un altro filone narrativo di grande interesse riguarda María Fernández, che continua a soffrire per l’assenza di Salvador. La giovane si confida con le sue amiche, esprimendo la preoccupazione che il loro rapporto stia lentamente raffreddandosi a causa della distanza che si è creata tra di loro da quando Salvador ha lasciato La Promessa. La sua vulnerabilità e il desiderio di riavvicinarsi al suo amato rendono la sua storia particolarmente toccante e coinvolgente.

In questo contesto, gli sviluppi futuri promettono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso, mentre le relazioni tra i personaggi si intrecciano in modi inaspettati. La tensione emotiva e i conflitti familiari continueranno a caratterizzare la trama, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

