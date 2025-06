La promessa: anticipazioni e ritorni in un nuovo episodio su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera spagnola “La Promessa” torna domani su Rete 4, con un nuovo episodio che promette colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. Ambientata nella suggestiva Cordova, la serie è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa ci attende nella prossima puntata, con un focus sulle anticipazioni e gli sviluppi delle storie dei protagonisti.

Riassunto dell’episodio precedente

Nel capitolo precedente, Julia ha scoperto una verità sconvolgente: Jana e Curro sono fratelli, ma solo un ristretto numero di persone nella tenuta è a conoscenza di questo legame. La rivelazione ha scosso Martina, la quale si interroga su come Curro abbia potuto nascondere un fatto così importante. Nonostante il turbamento, Martina decide di dimostrare il suo affetto per Jana, offrendole supporto in un momento difficile.

Manuel ha invitato Jana a una colazione esclusiva organizzata da un amico, ma la giovane è in ansia per la mancanza di un abito adeguato. Fortunatamente, Martina e Manuel si offrono di prestarle un elegante vestito appartenuto a Leonor, permettendo a Jana di partecipare all’evento con maggiore tranquillità. Nel frattempo, Margarita vive un periodo di angoscia: il suo matrimonio con il conte Ayala si avvicina, ma lei è tormentata dai dubbi e teme di non riuscire a tirarsi indietro senza creare scandali.

Anticipazioni de La promessa: Teresa e Marcello

Le anticipazioni per il prossimo episodio rivelano che Teresa e Marcello agiranno nell’ombra per proteggere la loro vera identità. Dopo la confessione di Romulo, Burdina, che era stato costretto a rilasciare Manuel, ora è convinto di avere raccolto prove sufficienti per accusare formalmente il maggiordomo dell’omicidio di Gregorio. La tensione cresce, e Burdina è pronto a muoversi.

Nel frattempo, Vera scopre di essere stata tradita da Lope. Durante una conversazione con Simona e Candela, la giovane si lascia sfuggire dettagli sulla sua identità. Nonostante le cuoche le abbiano promesso di mantenere il segreto, Vera è profondamente delusa e vive nel timore di essere scoperta.

Con il ritorno di Pia, la marchesa ha imposto un divieto categorico a Petra e a chiunque altro di reintegrare la giovane nello staff de La Promessa. Don Ricardo, nel tentativo di aiutare Pia, cerca di convincere Alonso a ignorare gli ordini di Cruz e a riassumere la ragazza.

La strategia di Teresa e Marcello

Teresa e Marcello, nel tentativo di proteggere il loro segreto, hanno iniziato a distruggere tutte le copie del giornale che contenevano la foto di Marcello, un elemento che potrebbe mettere in pericolo la loro vera identità. Fingendosi marito e moglie, i due nascondono in realtà un legame di sangue, essendo fratello e sorella. Con la distruzione di ogni copia, il loro segreto rimane al sicuro, almeno per il momento.

La tensione e le dinamiche tra i personaggi si intensificano, promettendo un episodio ricco di emozioni e colpi di scena. Gli spettatori possono aspettarsi una trama avvincente, con relazioni complesse e scelte difficili che metteranno alla prova i protagonisti. Non resta che sintonizzarsi su Rete 4 per scoprire come si evolveranno le storie di “La Promessa”.

