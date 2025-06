La promessa: anticipazioni e conflitti nella soap spagnola in arrivo su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera spagnola “La Promessa” torna domani su Rete 4, con un nuovo episodio che promette colpi di scena e tensioni familiari. Ambientata a Cordova, la serie è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni della puntata, con particolare attenzione ai conflitti tra i personaggi principali e le loro relazioni.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, Manuel, recentemente uscito di prigione dopo essere stato accusato dell’omicidio di Gregorio, ha deciso di vivere il suo amore per Jana alla luce del sole. Ha informato i suoi genitori, Cruz e Don Alonso, che Jana non sarebbe più stata relegata tra le servitù, ma avrebbe avuto un nuovo alloggio ai piani alti della tenuta. Nonostante l’opposizione dei marchesi, Manuel è determinato a non rinunciare al matrimonio con Jana, sostenendo che la giovane meriti un posto al suo fianco.

Nel frattempo, Lope ha rivelato a Simona e Candela la vera identità di Vera, causando una frattura nel fidanzamento tra Vera e il suo promesso sposo. Ferita dalla verità, Vera decide di dimettersi dal suo lavoro e di lasciare la tenuta, una notizia che raggiunge rapidamente la madre, la Duchessa di Carril. Romulo, nel frattempo, vive un momento difficile in carcere, e i suoi amici decidono di intervenire.

Lope e Vera: un amore sotto pressione

Le anticipazioni rivelano che la Duchessa di Carril si precipita alla tenuta dopo aver appreso della decisione di Vera di lasciare il lavoro. Determinata a proteggere la figlia, la duchessa intende tenere d’occhio Lope, il cuoco con cui Vera ha sviluppato una relazione. La donna, già espressa in passato la sua disapprovazione per la vicinanza tra i due, è pronta a intervenire per allontanare Lope da Vera.

Nel frattempo, Catalina si trova in una situazione complicata. Pelayo ha rivelato ai marchesi che la giovane è incinta, ma nessuno conosce la verità: il padre del bambino è Adriano, il mezzadro che ha lasciato la tenuta e il paese, ignaro della gravidanza di Catalina. Colpito dalla sofferenza della sorella, Manuel le promette il suo sostegno in questo momento delicato, cercando di farle sentire che non è sola.

Martina e Curro: un confronto acceso

Nella puntata in arrivo, il conflitto tra Martina e il conte Ayala si intensifica. Martina è incerta riguardo al matrimonio con il conte, nonostante le pressioni familiari. La situazione si complica ulteriormente quando Margarita, la figlia di Martina, si confida con Curro. Durante un momento di apparente tenerezza, Martina accusa Curro di averle mentito riguardo al suo legame di sangue con Jana. Grazie a Julia, Martina ha scoperto che Curro e Jana sono fratello e sorella, una rivelazione che scatena un acceso confronto tra i due.

La tensione tra i personaggi si fa palpabile, e il pubblico è invitato a seguire gli sviluppi di queste intricate dinamiche familiari. La clip disponibile su Mediaset Infinity mostra un confronto tra Manuel e Curro, che riflette sul loro passato in trincea, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla trama.

Con questi eventi in arrivo, “La Promessa” continua a catturare l’attenzione degli spettatori, promettendo emozioni forti e colpi di scena in un contesto ricco di intrighi e relazioni complicate.

