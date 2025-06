La promessa: anticipazioni e colpi di scena nella soap spagnola in onda su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera spagnola “La Promessa” tornerà domani su Rete 4, a partire dalle ore 19:40. Ambientata nella suggestiva città di Cordova, la serie è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni della prossima puntata, rivelando i principali sviluppi della trama e i personaggi coinvolti.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, Jana ha preso una posizione ferma nei confronti di Manuel, dichiarando di non voler lasciare la tenuta. La giovane protagonista ha espresso la sua intenzione di rimanere accanto a Curro, suo fratello, e alla servitù, che considera ormai parte della sua famiglia. Cruz, il proprietario della tenuta, ha convocato Jana per ringraziarla di aver convinto Manuel a rimanere, mostrando un lato sorprendentemente gentile, un gesto che Jana ha apprezzato. Tuttavia, Maria ha avvertito Jana riguardo alla natura manipolativa della marchesa, sottolineando il suo carattere ingannevole.

Nel frattempo, Vera ha avuto un incontro con la madre, la duchessa de Carril, che l’ha portata a ritirare le dimissioni. Ha chiesto a Petra di reintegrarla, ma con la condizione di occuparsi delle mansioni più gravose. Poco dopo, Cruz scopre una lettera di Margarita, la quale ha deciso di fuggire per evitare le nozze con il conte Ayala, affidando la custodia di Martina a Cruz, sicura che la marchesa si prenderà cura di lei.

La fuga di Margarita e le sue conseguenze

Le anticipazioni rivelano che la fuga di Margarita avrà ripercussioni significative per tutti i personaggi coinvolti. Dopo la confessione di Don Rómulo riguardo alla morte di Gregorio, che ha permesso a Manuel di uscire di prigione, la salute del maggiordomo è in netto deterioramento. Le condizioni di Don Rómulo si aggravano ulteriormente a causa delle violenze subite dai carcerieri. Durante una visita, confida a Pia di essere stato lui a uccidere Gregorio, un segreto che potrebbe avere conseguenze devastanti.

Ayala, preoccupato per la scomparsa di Margarita, chiede spiegazioni a Don Lorenzo, l’ultimo a vederla. La tensione aumenta quando Martina, sorpresa dall’atteggiamento della madre, interroga Cruz per scoprire di più sulla situazione. La marchesa, rivelando di aver ricevuto una lettera da Margarita, conferma che la giovane ha deciso di abbandonare la tenuta per sfuggire alle manipolazioni del conte, lasciando Martina nelle mani di Cruz.

Sviluppi futuri e tensioni tra i personaggi

Le tensioni tra i personaggi si intensificheranno nei prossimi episodi. La decisione di Margarita di fuggire non solo mette in discussione le sue relazioni, ma solleva anche interrogativi sulle sue intenzioni future. La sua assenza potrebbe avere ripercussioni sulla vita di Martina, che si ritrova a dover affrontare la realtà senza la madre.

Cruz, nel frattempo, si troverà a gestire le conseguenze della fuga di Margarita e dovrà affrontare le reazioni degli altri personaggi. La sua posizione nella tenuta diventa sempre più complessa, mentre le alleanze e le rivalità si fanno più marcate. La soap opera promette colpi di scena e sviluppi emozionanti, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori.

In attesa della nuova puntata, i fan possono rimanere aggiornati sulle ultime novità e approfondimenti sulla trama attraverso Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere gli episodi precedenti e scoprire ulteriori dettagli sulla storia di “La Promessa”.

