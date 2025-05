La promessa: anticipazioni e colpi di scena nella puntata di domani su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera spagnola “La Promessa” torna in onda su Rete 4 giovedì 22 maggio alle 19:40, portando con sé nuove emozioni e tensioni tra i protagonisti. Gli spettatori possono seguire la serie anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. In questa puntata, i personaggi si trovano ad affrontare dilemmi morali e conflitti interpersonali che promettono di tenere il pubblico con il fiato sospeso.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, Marcelo, interpretato da Manuel Regueiro, si trova in una situazione difficile, ostaggio delle pressioni di Petra. La donna lo accusa di aver preso il posto di Feliciano nel cuore di Teresa, creando un clima di tensione. Marcelo non riesce a perdonare Teresa per aver dimenticato troppo in fretta il giovane scomparso, alimentando ulteriormente il conflitto tra i personaggi.

Le cose si complicano ulteriormente quando Marcelo, ignaro delle allergie di Julia, serve a lei e Curro una torta preparata con noci. Solo l’intervento tempestivo di Maria riesce a scongiurare una potenziale tragedia. Curro, nel frattempo, rivela alla fidanzata che il suo amico Paco è morto a causa di un imprevisto durante una sosta presso un ruscello, un evento tragico che ha visto un soldato tedesco colpirlo a morte.

Anticipazioni su Jana e la verità su Manuel

Nella prossima puntata, Jana vive un’angosciante attesa, temendo che padre Samuel possa scoprire la vera identità di Manuel. Questa rivelazione potrebbe compromettere le sue nozze e distruggere ogni speranza di felicità. La paura di Jana è palpabile, mentre cerca di mantenere il controllo sulla sua vita e sulle sue scelte.

Nel frattempo, Marcelo continua a essere al centro di situazioni problematiche. La sua inconsapevole negligenza nei confronti di Julia, unita alle accuse di Petra, mette in discussione la sua posizione all’interno della servitù. Petra, infatti, non perde occasione per sabotare il marito di Teresa, alimentando tensioni e conflitti tra i membri della casa.

Catalina e le conseguenze delle azioni di Don Lorenzo

Catalina si trova a dover affrontare le conseguenze delle azioni di Don Lorenzo, il quale ha creato disordini nei rapporti con le donne del paese a causa della sua ambiguità riguardo all’affare delle marmellate. Le sue decisioni hanno avuto un impatto diretto sull’economia locale, causando difficoltà a molte famiglie. Catalina e Pelayo sono ora costretti a rimediare ai danni causati dal comportamento del baronetto, cercando di ristabilire la fiducia e la stabilità nella comunità.

La tensione tra i personaggi cresce, e gli sviluppi futuri promettono di essere ricchi di colpi di scena e rivelazioni. La soap opera continua a catturare l’attenzione del pubblico, mantenendo alta la suspense e l’interesse per le vicende dei suoi protagonisti.

