La promessa: anticipazioni e colpi di scena nella puntata del 23 maggio su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La soap opera spagnola “La Promessa” torna in onda domani, venerdì 23 maggio, alle 19:40 su Rete 4, pronta a regalare ai telespettatori nuove emozioni e tensioni. La puntata promette di essere ricca di eventi, con Catalina e Pelayo che si trovano a fronteggiare una giornata complessa alla tenuta. I giornalisti, giunti per un’intervista, metteranno alla prova la loro preparazione, mentre Cruz non perderà l’occasione di umiliarli. La serie è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, permettendo a tutti di seguire le avventure dei protagonisti.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, Jana vive un momento di profonda angoscia. La giovane teme che padre Samuel possa scoprire la vera identità di Manuel e decidere di annullare le nozze. Nel frattempo, Marcelo, ignaro delle conseguenze delle sue azioni, offre a Julia una torta alle noci, non sapendo che la ragazza è gravemente allergica. Fortunatamente, l’intervento tempestivo delle cuoche e di Maria riesce a evitare una situazione potenzialmente tragica.

La tensione all’interno della tenuta aumenta quando Petra, con la sua furia incontenibile, accusa pubblicamente il marito di Teresa di negligenza, mettendo in discussione la sua posizione tra i membri della servitù. Catalina e Pelayo si trovano costretti a intervenire dopo le azioni avventate di Don Lorenzo, il quale ha compromesso i rapporti con molte donne del paese a causa del suo comportamento ambiguo riguardo all’affare delle marmellate, causando difficoltà economiche per l’interruzione della produzione.

La situazione di Cruz e il mistero di Don Gregorio

Cruz, uno dei personaggi chiave della trama, è determinato a scoprire l’assassino di Don Gregorio e a portarlo davanti alla giustizia. Tuttavia, Don Lorenzo consiglia alla marchesa di agire con cautela, evitando di esporsi direttamente, considerando i precedenti dell’ex maggiordomo a palazzo. Nonostante le avversità, Catalina e Pelayo si trovano a dover affrontare un gruppo di giornalisti che si presenta alla tenuta, creando imbarazzo e difficoltà per i futuri sposi, già impreparati per l’intervista.

Cruz, come prevedibile, non perde occasione per esprimere la sua disapprovazione nei confronti della figliastra e del suo fidanzato. La marchesa, sperando che Catalina e Pelayo si sposino al più presto e lascino la tenuta, li ammonisce severamente, esortandoli a non essere motivo di vergogna per la famiglia.

Il peso del passato e le macchinazioni di Petra

Nel frattempo, Curro ha rivelato a Matilde, la fidanzata di Paco, la verità sulla morte del giovane soldato. Paco è rimasto ucciso durante una sosta imprevista presso un ruscello, decisione presa proprio da Curro. In quel luogo si nascondeva un soldato tedesco che ha aperto il fuoco, uccidendo Paco. Nonostante la confessione, Curro continua a portare il peso del senso di colpa, che non sembra affievolirsi.

Petra, dal canto suo, continua a tramare contro Teresa, accusandola di aver dimenticato troppo in fretta Feliciano. Coinvolge anche il marito Marcelo nella sua vendetta, mentre Santos si unisce a lei in questa crociata per il figlio defunto. La situazione preoccupa Ricardo, padre di Santos, che teme che Petra possa trascinare suo figlio su una strada pericolosa, creando un’alleanza inquietante che potrebbe avere conseguenze devastanti per tutti i coinvolti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!