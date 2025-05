La promessa: anticipazioni e colpi di scena della puntata del 21 maggio su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “La Promessa” continua a catturare l’attenzione del pubblico con la sua trama avvincente e i colpi di scena inaspettati. Mercoledì 21 maggio, il pubblico potrà seguire un nuovo episodio su Rete 4 alle 19:40. In questa puntata, il rancore di Petra nei confronti di Marcelo avrà conseguenze drammatiche, mettendo in pericolo la vita di Julia. La serie è anche disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, permettendo agli spettatori di non perdere nemmeno un momento di questa intensa narrazione.

Riassunto dell’episodio precedente

L’episodio precedente ha visto la morte improvvisa di Don Gregorio, un evento che ha scosso profondamente l’equilibrio della tenuta. La situazione ha portato Don Romulo a vivere un momento di forte tensione, mentre l’arrivo del sergente, che cerca qualcuno che si occupi del corpo del defunto, ha ulteriormente alimentato l’ansia tra i residenti. Il sergente sospetta che il colpevole si nasconda proprio tra le mura de La Promessa, creando un’atmosfera di sospetto e paura.

Nel frattempo, Jana si trova a riflettere sul suo futuro e sul significato del matrimonio che si avvicina, mentre Curro affronta le conseguenze della scoperta della vera identità di Julia. Questa rivelazione riapre ferite mai completamente rimarginate e costringe Curro a confrontarsi con i traumi della guerra. Lope, d’altro canto, si trova in un dilemma sentimentale: l’attrazione per Vera cresce, ma le sue origini nobili lo fanno sentire inadeguato.

Anticipazioni de La promessa: Maria salva la vita a Julia

La tensione cresce all’interno della tenuta con l’arrivo di Marcelo, marito di Teresa, che è diventato il bersaglio della gelosia di Petra. Quest’ultima nutre un profondo risentimento nei confronti di Marcelo, accusandolo di aver preso il posto di Feliciano nel cuore di Teresa. La sua incapacità di perdonare Teresa per aver dimenticato il giovane scomparso alimenta ulteriormente il suo rancore.

Spinta dalla gelosia, Petra architetta un piano subdolo per allontanare Marcelo dalla tenuta. Lo convince a preparare una torta per Julia, contenente noci, consapevole che la ragazza è gravemente allergica. Tuttavia, Maria interviene tempestivamente, evitando una tragedia che avrebbe potuto costare la vita a Julia e mettere Marcelo in una posizione precaria, rischiando il licenziamento.

Nel frattempo, Curro è tormentato dai sensi di colpa dopo aver scoperto la vera identità di Julia, che si rivela essere Matilde, la fidanzata di Paco, un commilitone di Manuel e del barone De Linaja. Incapace di tenere dentro di sé il peso della verità, Curro rivela a Matilde il tragico destino di Paco, morto in un attacco tedesco mentre si trovava presso un ruscello. Questo momento di confessione segna un punto cruciale nella trama, evidenziando il profondo senso di colpa che affligge Curro e le complesse dinamiche tra i personaggi.

