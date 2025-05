La promessa: anticipazioni della puntata di venerdì 30 maggio su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera spagnola “La Promessa” torna su Rete 4 venerdì 30 maggio alle 19:40, portando con sé nuovi colpi di scena e tensioni tra i personaggi. In questo episodio, Margherita si prepara a sposare il Conte De Ayala, mentre Martina si oppone a seguirli. La serie è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, permettendo ai fan di non perdere neanche un momento delle avventure dei protagonisti.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’ultimo episodio, le nozze tra Manuel e Jana sono state interrotte da Cruz, che ha orchestrato un piano per rovinare il matrimonio. Grazie all’aiuto di Petra e Santos, e a un manoscritto di Maria, Cruz è riuscita a scoprire il luogo segreto dove si stava svolgendo la cerimonia, impedendo così a Manuel e Jana di coronare il loro sogno d’amore.

Dopo l’arrivo della marchesa, Teresa comunica agli altri membri della servitù che Manuel ha annullato le nozze con Jana. Quest’ultima, distrutta, trova rifugio presso Ramona. Nel frattempo, Vera confida a Lope di essere sotto il ricatto della madre, la Duchessa, che la costringe a tornare a casa e a lasciare la tenuta, minacciandola di farle restituire il denaro rubato. Lope le consiglia di denunciare la marchesa per liberarsi da questa situazione.

Le nuove dinamiche tra i personaggi

Con il matrimonio di Margherita e il Conte De Ayala, la tenuta è in fermento. Tuttavia, non mancano i conflitti. Il Conte desidera che Martina, figlia di Margherita, si trasferisca con loro nel suo palazzo. Martina, però, considera La Promessa come la sua vera casa e si oppone alla proposta, chiedendo ai marchesi di poter rimanere nella tenuta. Questo rifiuto potrebbe generare ulteriori tensioni tra i personaggi, creando un clima di conflitto.

Nel frattempo, Marcelo continua a creare problemi durante il servizio, causando imbarazzo a Teresa, che si trova costretta a difenderlo dalle critiche di Don Romulo. Questo comportamento non fa altro che rendere felice Petra, che ha sempre visto con disprezzo la felicità della coppia e ora spera di vederli allontanarsi definitivamente dalla tenuta.

Dopo un periodo di assenza trascorso a casa di Ramona, Jana decide di tornare a lavorare alla Promessa. Tuttavia, la sua relazione con Manuel è ormai di pubblico dominio, e non può più essere considerata una semplice cameriera. È necessario un cambiamento nel suo ruolo, che potrebbe influenzare le dinamiche all’interno della casa.

Le rivelazioni di Don Alonso

In questo episodio, Don Alonso scopre dettagli scioccanti riguardo gli eventi che hanno preceduto il matrimonio. Inizialmente critico nei confronti di Cruz, la sua opinione cambia drasticamente dopo che la marchesa confessa di aver corrotto il parroco per impedire le nozze. Inaspettatamente, Alonso decide di schierarsi al fianco della moglie, intraprendendo un piano per separare definitivamente Manuel e Jana. Questa alleanza tra Alonso e Cruz potrebbe avere conseguenze significative per tutti i personaggi coinvolti, portando a nuovi sviluppi drammatici nella trama.

La puntata di venerdì promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori e lasciando aperte molte questioni sul futuro dei protagonisti.

