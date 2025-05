La promessa: anticipazioni della puntata del 5 maggio 2025 su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera La Promessa continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Nella puntata in onda il 5 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete 4, si assisterà a rivelazioni sorprendenti e tensioni crescenti tra i personaggi principali. Jana, la cameriera, farà un passo importante nella sua relazione con Manuel, mentre le dinamiche familiari tra Cruz e Don Alonso si aggraveranno ulteriormente.

Jana rivela a Manuel la sua vera identità

Nel prossimo episodio, Jana deciderà di essere completamente sincera con Manuel, rivelandogli la sua vera identità. La giovane, il cui vero nome è Mariana, confesserà al suo innamorato di essere la figlia di Dolores, un’ex cameriera che ha lavorato a La Promessa. Questa rivelazione avrà un impatto significativo sulla loro relazione, poiché Jana spiegherà a Manuel che l’uomo responsabile della morte di sua madre e del rapimento di suo fratello, Marcos, potrebbe essere legato alla sua famiglia.

Jana farà riferimento a un anello che Manuel porta al dito, un oggetto che le ha fatto comprendere di essere nel posto giusto. Tuttavia, la giovane non avrà l’opportunità di approfondire ulteriormente la questione, poiché sarà interrotta dall’arrivo di Don Alonso. Questo momento di tensione lascerà i telespettatori con la curiosità di scoprire come si evolverà la situazione tra i due protagonisti.

Cresce la tensione tra Cruz e Don Alonso

Le relazioni tra Cruz e Don Alonso si stanno deteriorando rapidamente. La marchesa ha chiarito che, sebbene non intenda divorziare, il loro matrimonio sarà solo una facciata. La situazione si complica ulteriormente dopo un grave incidente a cavallo che coinvolge uno dei figli della famiglia Orestes, amici dei Lujàn. Cruz, rifiutandosi di inviare una lettera di condoglianze, metterà Don Alonso in una posizione difficile.

Inoltre, la tensione aumenterà quando Don Alonso deciderà di restituire a Catalina la gestione del business delle marmellate, sottraendola a Don Lorenzo. Questa scelta non sarà ben vista da Cruz, che non intende favorire la figliastra. La lotta per il potere e il controllo all’interno della famiglia si intensificherà, creando un clima di conflitto che promette di coinvolgere ulteriormente i telespettatori.

Curro cerca di liberarsi di Julia

Curro si trova in una situazione difficile, tormentato dalla presenza di Julia, che non smette di fargli domande sulla guerra. Stanco di questa situazione, il barone chiederà a Martina di allontanare Julia. Nel frattempo, Lope si preoccupa di tenere Marcelo lontano dalla cucina, convinto che il giovane possa combinare guai.

In un altro sviluppo, Pelayo cercherà di rimediare ai suoi errori nei confronti di Simona, che è furiosa con lui per aver fatto soffrire Catalina. Per riconquistarla, Pelayo dovrà affrontare una prova culinaria: preparare un piatto speciale per la cuoca. La sfida si rivelerà un successo, portando gioia sia a Pelayo che a Catalina, e dimostrando che, nonostante le difficoltà, ci sono ancora momenti di felicità da celebrare.

Anticipazioni settimanali de La Promessa

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4. Gli episodi della settimana dal 5 all’11 maggio 2025 promettono di riservare ulteriori colpi di scena e sviluppi intriganti per i personaggi, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Gli spettatori possono aspettarsi un mix di emozioni, rivelazioni e conflitti che caratterizzano la soap opera, rendendola un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.

