La promessa: anticipazioni della puntata del 27 maggio 2025 su Canale 5

La serie “La Promessa“, in onda su Canale 5, continua a tenere incollati gli spettatori con le sue trame avvincenti e i colpi di scena. Martedì 27 maggio 2025, alle ore 15:00, i telespettatori assisteranno a una puntata ricca di tensioni familiari, rivelazioni inaspettate e scelte difficili per i protagonisti. Ecco cosa ci attende.

Pia e la testimonianza contro Don Gregorio

Un momento cruciale si profila per Pia, che si trova a dover affrontare una situazione delicata. Don Romulo, figura di riferimento nella sua vita, la persuade a testimoniare contro Don Gregorio, l’uomo che ha tentato di avvelenarla per farle perdere il bambino. Questa decisione non è semplice, ma Romulo si offre di accompagnarla, ricevendo il consenso di Alonso, il quale sembra sostenere la scelta di Pia. La testimonianza rappresenta per Pia un atto di coraggio, ma anche un passo rischioso che potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua vita e su quella del bambino. La tensione cresce mentre si avvicina il momento della verità, e i telespettatori si chiedono quali saranno le conseguenze di questa scelta.

Curro e la verità sul matrimonio di Martina

Un altro filone narrativo coinvolge Curro, che riceve una rivelazione importante da Fernando. Curro scopre che Martina non era a conoscenza dei piani matrimoniali con Antonio quando ha lasciato Madrid. Questa notizia solleva Curro, che si sente finalmente libero da un peso. La sua amica Jana lo incoraggia a chiedere scusa a Martina, suggerendo che potrebbe essere l’occasione giusta per ricucire il loro rapporto. La dinamica tra Curro e Martina si fa sempre più complessa, e i telespettatori sono curiosi di vedere come si evolverà la situazione tra i due.

Jana e Abel: tensioni in aumento

Jana, un personaggio centrale nella trama, si confida con Pia riguardo alle sue riserve nei confronti del dottor Abel. Nonostante le sue ostilità, Jana riconosce le competenze di Abel e lo consiglia a Pia per la sua gravidanza. Nel frattempo, Manuel si impegna a convincere Abel a dare una seconda possibilità a Jana, ma entrambi sembrano esitanti. Questa situazione crea un clima di tensione, poiché le emozioni e le ambizioni personali si intrecciano. I telespettatori si chiedono se Jana e Abel riusciranno a superare le loro divergenze e a trovare un terreno comune.

Intrighi familiari e ambizioni sociali

La puntata si arricchisce di intrighi familiari, in particolare con Alonso che interroga Fernando riguardo al matrimonio di Martina. Fernando rivela che l’unione con Antonio è motivata dal desiderio di migliorare lo status sociale della loro famiglia, superando quello di Alonso e Cruz. Questo scontro di ambizioni mette in luce le dinamiche di potere all’interno della famiglia e le rivalità che ne derivano. La tensione tra i personaggi si intensifica, promettendo colpi di scena che potrebbero cambiare le sorti di tutti.

La puntata del 27 maggio di “La Promessa” si preannuncia avvincente, con una trama ricca di emozioni e colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

