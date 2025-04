La promessa: anticipazioni della puntata del 26 aprile 2025 su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le trame della soap opera La Promessa continuano a catturare l’attenzione dei telespettatori. Nella puntata in programma per il 26 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete 4, si assisterà a momenti di tensione e decisioni cruciali per i protagonisti. Salvador, uno dei personaggi principali, si prepara a lasciare la tenuta, mentre Cruz ha in mente di fare una richiesta specifica riguardo a Teresa. Scopriamo insieme i dettagli di questo episodio ricco di emozioni.

Salvador pronto a una nuova avventura lavorativa

Nella puntata del 26 aprile, Salvador si troverà di fronte a una scelta importante. Il giovane cameriere ha ricevuto un’offerta per diventare primo valletto nella casa del conte De Matesanz, un’opportunità che potrebbe segnare un cambiamento significativo nella sua vita. Consapevole delle implicazioni di questa decisione, Salvador confida a Maria le sue preoccupazioni. La loro relazione potrebbe risentirne, dato che la distanza li separerà per un lungo periodo.

Maria, pur essendo spaventata dall’idea di perdere il suo amato, incoraggia Salvador a cogliere questa occasione. La giovane spera che, una volta che lui avrà costruito un futuro migliore, potranno finalmente coronare il loro sogno di matrimonio. La partenza di Salvador segnerà un momento di grande tristezza per i suoi amici, che si preparano a salutarlo con un misto di gioia per il suo successo e malinconia per la sua assenza.

Cruz desidera Teresa come cameriera personale

Nel frattempo, la situazione di Teresa si complica ulteriormente. Tornata alla tenuta, la giovane si trova a dover affrontare la delusione di Petra, la quale è amareggiata per il matrimonio segreto di Teresa con Feliciano. Nonostante le difficoltà, Teresa riceve una proposta da Cruz, che desidera averla come sua cameriera personale. Questa richiesta rappresenta una grande opportunità per Teresa, ma comporta anche delle scelte difficili.

Cruz, infatti, è deciso a sostituire Petra con Teresa, creando una situazione di tensione. Prima di accettare, però, Teresa dovrà risolvere la questione con suo marito, senza il quale non intende rimanere a La Promessa. La giovane nasconde un segreto legato al suo matrimonio, che potrebbe complicare ulteriormente le cose. La sua decisione avrà ripercussioni non solo sulla sua vita, ma anche su quella di chi la circonda.

Catalina difende Pelayo durante la cena di famiglia

Un altro momento cruciale della puntata sarà rappresentato dal ritorno di Catalina e Pelayo alla tenuta. La coppia non viene accolta con entusiasmo da Don Lorenzo, Cruz e Ayala, che non vedono di buon occhio la riappacificazione tra Catalina e il conte. Nonostante le critiche, Catalina è determinata a difendere il suo amato e a far funzionare la loro relazione.

Durante una cena di famiglia, Catalina si troverà a fronteggiare le provocazioni della sua famiglia, ma sarà sostenuta solo da Manuel, Curro e Martina, che accolgono Pelayo calorosamente. La tensione aumenterà e Don Alonso dovrà intervenire per evitare che la situazione degeneri. Catalina si sforzerà di dimostrare che la loro storia d’amore è destinata a prosperare, ma riuscirà a convincere gli scettici?

