La promessa: anticipazioni della puntata del 21 giugno 2025, dimissioni e colpi di scena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La soap opera La Promessa, in onda su Rete4, continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Nella puntata del 21 giugno 2025, le vicende dei protagonisti si intensificano, con decisioni importanti e relazioni in bilico. Vera, una delle figure centrali della trama, si trova a dover affrontare una scelta cruciale che cambierà il corso della sua vita e delle sue interazioni con gli altri personaggi.

Vera decide di dimettersi: un passo difficile

Vera, la cameriera della tenuta, si trova in una situazione di grande tensione emotiva. Dopo aver scoperto il tradimento di Lope, che ha rivelato il suo segreto a Simona e Candela, decide di lasciare il suo lavoro. La giovane è delusa e spaventata, temendo che la verità sulla sua identità possa venire a galla e compromettere ulteriormente la sua vita. Nonostante le pressioni di Lope, che cerca di convincerla a rimanere, Vera è irremovibile nella sua decisione. Promette di continuare a lavorare fino a quando Petra non troverà una sostituta, ma il suo cuore è già altrove. La relazione tra Vera e Lope appare compromessa, con la giovane che si sente tradita e abbandonata. Nel frattempo, Margarita continua a indagare sul passato di Ayala, sospettando che ci siano segreti inconfessabili da scoprire.

La gravidanza di Catalina e le pressioni per il matrimonio

Un altro filone narrativo di grande rilevanza è quello che coinvolge Pelayo e Catalina. La situazione si complica quando Pelayo rivela a tutti che Catalina è incinta, assumendosi la responsabilità di essere il padre del bambino. Questa rivelazione provoca l’ira di Cruz e Don Alonso, che vedono la necessità di trovare una soluzione immediata per evitare uno scandalo. La loro proposta è chiara: Pelayo e Catalina devono sposarsi al più presto per mascherare la gravidanza e far credere a tutti che il bambino sia nato dopo il matrimonio. La pressione su entrambi i giovani aumenta, e la decisione che prenderanno avrà un impatto significativo sulle loro vite e su quelle degli altri personaggi.

Jana e il dramma di Don Romulo

Intanto, Jana si preoccupa per le condizioni di Don Romulo, il maggiordomo detenuto ingiustamente. Dopo aver parlato con Manuel, che è determinato a scagionare Romulo, Jana decide di visitarlo in carcere. Durante il suo incontro, si rende conto che il maggiordomo è provato sia fisicamente che mentalmente a causa delle dure condizioni di detenzione. La sua salute è in pericolo e Jana è angosciata all’idea che Romulo possa rimanere in prigione a lungo. La giovane è determinata a fare tutto il possibile per aiutarlo, ma la situazione si fa sempre più complessa e difficile da gestire.

Anticipazioni settimanali de La Promessa

La Promessa continua a intrattenere il pubblico con una trama ricca di colpi di scena e sviluppi inaspettati. Gli episodi vanno in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 su Rete4, offrendo ai telespettatori la possibilità di seguire le avventure dei loro personaggi preferiti e di immergersi in un mondo di emozioni e intrighi. Con le dimissioni di Vera, le pressioni per il matrimonio di Pelayo e Catalina e il dramma di Don Romulo, le prossime puntate promettono di essere ricche di tensione e suspense.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!