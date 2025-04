La promessa: anticipazioni del 23 aprile 2025, Cruz annuncia la fine del suo matrimonio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 23 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, andrà in onda un episodio ricco di colpi di scena della soap opera “La promessa“. In questa puntata, Cruz prenderà una decisione drammatica che cambierà il corso della sua vita e delle relazioni con gli altri personaggi. Scopriamo insieme le anticipazioni e i dettagli di ciò che accadrà.

Cruz comunica a Don Alonso la rottura del matrimonio

Nella puntata in onda il 23 aprile, Cruz si troverà di fronte a una scelta cruciale. Dopo aver appreso da Don Lorenzo del tradimento di Don Alonso, la marchesa deciderà di affrontare il marito. Inizialmente, Cruz non ha preso sul serio le parole di Don Lorenzo, pensando che il cognato stesse solo cercando di creare tensione. Tuttavia, alcuni comportamenti sospetti di Maria Antonia e di Don Alonso la porteranno a riconsiderare la situazione. Dopo aver reso la vita difficile a Maria Antonia, Cruz si sentirà pronta a vendicarsi. Durante un confronto con Don Alonso, la marchesa lo informerà che il loro matrimonio è giunto al termine. Le sue parole saranno chiare: non ci sarà più alcun legame affettivo tra di loro, e la loro relazione diventerà una mera facciata.

Questa decisione segnerà un punto di non ritorno per Cruz, che finalmente avrà l’opportunità di liberarsi da un matrimonio che la opprime. La tensione tra i due coniugi aumenterà, e il pubblico potrà assistere a un dramma emotivo che metterà in luce le fragilità e le ambizioni dei personaggi coinvolti.

Manuel e Jana: un amore da proteggere

Nel frattempo, la storia d’amore tra Manuel e Jana si complica ulteriormente. Jana chiederà a Manuel di mantenere segreta la loro relazione fino a quando non saranno ufficialmente marito e moglie. Manuel, da parte sua, si impegnerà a rispettare questa richiesta, dimostrando la sua dedizione nei confronti di Jana. Tuttavia, la situazione di Pia, che verrà trasferita nella capanna di Ramona, preoccuperà Manuel. Il marchese deciderà di affrontare Don Gregorio per porre fine a questa situazione insostenibile che coinvolge l’ex governante.

In questo contesto, Virtudes si preparerà a lasciare la tenuta dopo essersi riunita con il suo piccolo Adolfo. La giovane esprimerà la sua gratitudine a tutti coloro che l’hanno sostenuta durante il suo periodo difficile, sottolineando l’importanza delle relazioni umane in momenti di crisi.

Un ritorno inaspettato: Teresa e la sua richiesta

Un altro elemento di novità sarà il ritorno di Teresa alla tenuta di Cruz e Don Alonso. Lope, un amico di Salvador, avrà scoperto un segreto che riguarda il cameriere e lo esorterà a parlarne con Maria. Questo consiglio porterà Salvador e Maria a un confronto sincero, durante il quale entrambi condivideranno i loro dubbi riguardo al matrimonio. Salvador, in particolare, rivelerà a Maria di aver ricevuto un’offerta di lavoro che lo porterà lontano dalla tenuta, aggiungendo un ulteriore elemento di tensione alla loro relazione.

Intanto, Teresa si presenterà alla villa con una richiesta importante: avrà bisogno di un lavoro per sé e per suo marito. Questo ritorno porterà nuove dinamiche all’interno della tenuta, creando opportunità e sfide per tutti i personaggi coinvolti.

Anticipazioni settimanali de La promessa

“La promessa” continua a intrattenere il pubblico con episodi avvincenti e colpi di scena. Le anticipazioni per la settimana dal 21 al 27 aprile 2025 promettono ulteriori sviluppi nelle storie dei personaggi, con intrighi, amori e conflitti che terranno gli spettatori incollati allo schermo. La soap opera va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4, offrendo un appuntamento quotidiano con le emozioni e le avventure dei suoi protagonisti.

