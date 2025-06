La promessa: anticipazioni del 13 giugno 2025, rientro di Manuel e vendetta di Curro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 13 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, andrà in onda una nuova puntata de La Promessa, la soap opera che continua a tenere incollati milioni di telespettatori. In questo episodio, il giovane marchese Manuel torna a casa dopo un periodo di assenza, ma non senza affrontare una verità scomoda. Curro, il fratello di Jana, non esiterà a rivelare al cugino le umiliazioni subite dalla sorella. Scopriamo insieme cosa accadrà in questo attesissimo episodio.

Il ritorno di Manuel e il sacrificio di Don Romulo

Manuel fa il suo rientro nella tenuta, portando con sé una notizia sorprendente: Don Romulo, il maggiordomo, si è costituito per l’omicidio di Don Gregorio, permettendo così al marchese di tornare a casa. La decisione di Don Romulo lascia tutti a bocca aperta, poiché nessuno si aspettava un gesto così nobile. I marchesi, colpiti dalla sua azione, non possono fare a meno di esprimere la loro gratitudine nei confronti del maggiordomo.

Al suo arrivo, Manuel viene accolto con gioia dai genitori e dai domestici, che sono felici di rivederlo, ma allo stesso tempo preoccupati per la sorte del loro amato responsabile. Jana, la fidanzata di Manuel, si riunisce al suo amato, ma decide di non rivelargli le umiliazioni che ha subito in sua assenza. La giovane teme che la verità possa appesantire ulteriormente il rientro di Manuel, già segnato da eventi drammatici.

Curro e la rivelazione delle umiliazioni di Jana

Mentre Jana sceglie il silenzio, Curro, infuriato per il trattamento riservato alla sorella, decide di non restare in silenzio. Il giovane, sentendosi in dovere di proteggere Jana, si rivolge a Manuel per raccontargli tutto ciò che è accaduto in sua assenza. La rivelazione delle umiliazioni subite da Jana da parte dei marchesi provoca una reazione intensa in Manuel, che si trova di fronte a una situazione complessa.

Curro spera che il cugino possa comprendere la gravità della situazione e agire di conseguenza. La tensione cresce mentre Manuel si prepara a confrontarsi con i suoi genitori e a mettere in chiaro le cose. La sua reazione sarà determinante per il futuro dei rapporti all’interno della tenuta e per la protezione di Jana.

La ricerca della verità da parte di Santos

Nel frattempo, un’altra trama si sviluppa attorno a Santos, il valletto, che ha scoperto che Don Ricardo non gli ha mai rivelato tutta la verità sulla morte di sua madre. In cerca di risposte, Santos si rivolge a Petra, la governante, che lo incoraggia a indagare ulteriormente. Petra spinge Santos a non fermarsi di fronte alle difficoltà e a cercare la verità, anche se questo significa opporsi a suo padre.

Santos accetta il consiglio di Petra e inizia la sua ricerca, ma si rende conto che le risposte che cerca potrebbero rivelarsi più dolorose di quanto immaginasse. La tensione tra Santos e Don Ricardo è già alta, e la scoperta della verità potrebbe compromettere ulteriormente il loro già fragile rapporto. La situazione si fa sempre più intricata, e i telespettatori non possono fare a meno di chiedersi quale sarà il destino di Santos e come reagirà Don Ricardo.

Anticipazioni settimanali de La promessa

La soap opera La Promessa continua a intrattenere il pubblico dal lunedì alla domenica, sempre alle 19.40 su Rete4. Gli eventi si susseguono con colpi di scena e rivelazioni che tengono alta l’attenzione degli spettatori. Le anticipazioni per la settimana dall’8 al 14 giugno 2025 promettono ulteriori sviluppi emozionanti, con relazioni che si complicano e segreti che vengono a galla. Non resta che seguire le prossime puntate per scoprire come si evolveranno le storie dei protagonisti.

