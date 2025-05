La produzione di Blade per il MCU: Goyer si offre per aiutare il progetto in difficoltà

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reboot di Blade per il Marvel Cinematic Universe è un tema di discussione che persiste dal 2019, con i Marvel Studios e il loro presidente Kevin Feige che affrontano numerose difficoltà nella produzione. Nonostante l’entusiasmo iniziale, il film con Mahershala Ali, due volte vincitore del Premio Oscar, sembra essere bloccato, senza segni di progresso. La situazione ha suscitato l’interesse di David S. Goyer, noto per il suo lavoro sulla trilogia originale di Blade, che ha recentemente espresso la sua disponibilità a contribuire al progetto.

David S. Goyer e il suo legame con Blade

David S. Goyer ha una lunga storia con il franchise di Blade, avendo scritto e diretto i film che hanno reso celebre il personaggio interpretato da Wesley Snipes. La sua esperienza nel settore e la sua passione per il personaggio lo rendono una figura chiave nel dibattito attuale sul futuro di Blade nel MCU. Durante un’intervista con ScreenRant, in occasione del lancio della sua nuova serie Murderbot su Apple TV+, Goyer ha manifestato il suo desiderio di essere coinvolto nel progetto. Ha dichiarato: “Dovrebbero farmi una chiamata. Sarei disposto a lavorare per loro a quel film. Ho sempre amato il personaggio e lo adoro ancora oggi”.

Le parole di Goyer rivelano non solo il suo attaccamento al franchise, ma anche la sua frustrazione per l’assenza di aggiornamenti sul film. La sua affermazione di essere un grande fan della Marvel mette in evidenza quanto sia importante per lui vedere il personaggio di Blade tornare sul grande schermo in modo soddisfacente. Goyer si chiede perché ci sia così tanto ritardo nella produzione, una domanda che molti fan si pongono da tempo.

La direzione del film e le voci sulla produzione

Negli ultimi mesi, sono emerse voci riguardanti la possibile direzione del film Blade. Secondo alcune fonti, Marvel Studios starebbe considerando Chad Stahelski, noto per il suo lavoro nella saga di John Wick, come potenziale regista. Tuttavia, la situazione è complicata, poiché il progetto è attualmente in pausa. La produzione di Blade è stata rinviata fino a dopo la conclusione della Saga del Multiverso, prevista per il 7 maggio 2027 con il film Avengers: Doomsday.

Questa pausa ha sollevato ulteriori interrogativi tra i fan e gli addetti ai lavori, che si chiedono come e quando il personaggio di Blade potrà finalmente tornare in azione. La scelta di un regista come Stahelski potrebbe portare una nuova visione al film, ma il ritardo nella produzione continua a essere un punto di preoccupazione. La comunità dei fan è in attesa di notizie più concrete, sperando che il progetto possa riprendere slancio e che Blade possa riacquistare il suo posto nell’universo Marvel.

L’attesa dei fan e il futuro di Blade

La frustrazione dei fan per l’incertezza riguardante il film Blade è palpabile. Molti si chiedono se il personaggio, così iconico e amato, riceverà il trattamento che merita nel contesto del Marvel Cinematic Universe. La presenza di Mahershala Ali nel ruolo principale ha generato grandi aspettative, ma il lungo silenzio sulla produzione ha lasciato molti a chiedersi se il film vedrà mai la luce.

La speranza è che la disponibilità di David S. Goyer a collaborare possa portare a una ripresa del progetto. Con la sua esperienza e la sua passione per il personaggio, Goyer potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per i Marvel Studios. Tuttavia, fino a quando non ci saranno sviluppi concreti, i fan dovranno continuare a pazientare, sperando che il reboot di Blade possa finalmente decollare e regalare loro un film all’altezza delle aspettative.

