La popolarità segreta della tv trash: ecco i programmi che gli italiani guardano di nascosto

La televisione italiana è spesso al centro di dibattiti riguardanti il suo valore culturale e la qualità dei contenuti. Tuttavia, un fenomeno interessante emerge dalle abitudini di visione degli italiani: molti programmi considerati “trash” o di bassa qualità godono di un’inaspettata popolarità, soprattutto tra le fasce sociali più elevate. Secondo uno studio condotto dal quotidiano Libero, che ha analizzato i dati di OmnicomMediaGroup, circa 3 milioni di italiani seguono programmi che non ammetterebbero mai di guardare in pubblico.

L’ascolto segreto dei programmi trash

Nonostante le critiche rivolte a certi format televisivi, i dati Auditel rivelano che programmi ritenuti inadeguati dai ceti medio-alti ottengono ascolti notevoli. Tra i più seguiti c’è Uomini e donne, un programma di corteggiamento che ha saputo conquistare anche le classi dirigenti del Paese. Questo show non solo è popolare durante il giorno, ma ha anche una forte audience nelle edizioni serali. Sorprendentemente, il 35% di chi lo guarda non si sente a proprio agio nel rivelarlo ad amici e conoscenti.

Soap opera turche: un successo inaspettato

Le soap opera turche hanno trovato un pubblico affezionato in Italia, con Tradimento che occupa il secondo posto tra i programmi più seguiti. Questo serial, attualmente in pausa, ha suscitato grande interesse e il 28% degli spettatori non ammetterebbe mai di guardarlo. Al terzo posto si colloca Endless Love, il cui finale ha attirato 2.764.000 spettatori, raggiungendo il 14,6% di share. Anche in questo caso, un quarto degli spettatori non rivela di seguire la serie. Beautiful, un classico della televisione, continua a mantenere una media di oltre 2 milioni di spettatori, con il 19% delle donne che non ammette di seguirlo.

L’impatto di “Terra amara” e altri reality

Terra amara, una soap turca che ha rivoluzionato il panorama televisivo, ha raggiunto picchi di oltre 3 milioni di spettatori e un share superiore al 20%. Nonostante la sua popolarità, solo uno su sei uomini ammette di guardarla. Al sesto posto troviamo Temptation Island, un reality show estivo che ha mantenuto medie di share del 29%, ma il 15% degli spettatori non si sente a suo agio nel dichiarare di seguirlo.

Il successo di “Il paradiso delle signore” e altri programmi

Un’altra serie che ha riscosso successo è Il paradiso delle signore, trasmessa su Rai 1, che ha superato il 20% di share nella sua ultima stagione, con il 10% degli spettatori che non rivela di seguirla. Il Grande Fratello, un reality di lunga data, continua a mantenere un pubblico fedele, con oltre 2 milioni di spettatori, ma il 7,5% non ammette di guardarlo. Infine, L’isola dei famosi e La ruota della fortuna completano la top 10, con il primo che attira circa 2 milioni di spettatori e il secondo che, dopo un revival, ha raggiunto medie di 3 milioni, ma con una percentuale di spettatori che non ammette di seguirlo.

Questi dati evidenziano un comportamento interessante tra gli italiani: nonostante le critiche e i pregiudizi, molti continuano a seguire programmi considerati di bassa qualità, rivelando una dicotomia tra ciò che si guarda e ciò che si ammette di guardare.

