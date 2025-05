La nuova soap opera turca “La notte nel cuore” debutta su Canale 5 il 25 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La programmazione di Canale 5 si arricchisce con l’arrivo di una nuova soap opera turca, intitolata “La notte nel cuore“. Dopo il successo di titoli come “Terra Amara” e “Tradimento“, Mediaset ha scelto di inserire questa serie nel suo palinsesto, promettendo intrighi e colpi di scena. La prima puntata andrà in onda domenica 25 maggio 2025, e i fan sono già in attesa di scoprire la trama avvincente e i personaggi che la animeranno.

La trama di “La notte nel cuore”

“La notte nel cuore” racconta la storia di Sumru, una madre che ha preso una decisione drammatica: abbandonare i suoi gemelli, Nuh e Melek, subito dopo la loro nascita. Dopo questo gesto, Sumru si trasferisce in Cappadocia con la madre e sposa Samet, un uomo ricco e influente. Tuttavia, i suoi figli, cresciuti in un contesto difficile e segnati dall’abbandono, sviluppano un forte risentimento nei suoi confronti.

Quando Nuh e Melek scoprono l’identità della madre, decidono di affrontarla e rivendicare ciò che sentono di meritare. La loro vendetta si concretizza con un viaggio in Cappadocia, dove intendono confrontarsi con Sumru e rivelare il loro dolore. La serie promette di esplorare temi complessi come il perdono, il conflitto familiare e le conseguenze delle scelte passate.

Un intreccio di emozioni e relazioni

All’arrivo in Cappadocia, la vita di Nuh e Melek si intreccia con quella di nuovi personaggi. Nuh incontra Sevilay, mentre Melek si imbatte in Cihan, il figlio di Samet. Nonostante gli sforzi di Sumru per tenere i suoi figli lontani dalla sua nuova vita, Nuh e Melek riescono a infiltrarsi nella famiglia e a creare legami inaspettati. La serie si sviluppa attraverso un mix di emozioni, conflitti e storie d’amore, mantenendo alta la tensione narrativa.

Cast e numero di episodi

La direzione di “La notte nel cuore” è affidata a Emrah Agus e Kerem Cakiroglu, mentre il cast è composto da attori già noti al pubblico italiano. Tra i protagonisti troviamo Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozpoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak e Ilker Aksum. Molti di questi attori hanno già recitato in produzioni di successo, come Burak Sergen, noto per il suo ruolo in “Endless Love“, e Esra Dermancioglu, che ha interpretato Behice in “Terra Amara“.

La serie è composta da un totale di 34 episodi, e in Turchia è ancora in corso di trasmissione. Con una trama avvincente e un cast di talento, “La notte nel cuore” si preannuncia come un nuovo appuntamento imperdibile per i telespettatori di Canale 5, che si preparano a seguire le vicende di Sumru e dei suoi figli.

