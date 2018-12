Titolo originale: La Noche de 12 Años

Regia: Álvaro Brechner

Cast: Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort, Soledad Villamil, Sílvia Pérez Cruz, César Troncoso, Nidia Telles, Mirella Pascual, César Bordón, Luis Mottola

Genere: Drammatico, colore

Durata: 123 minuti

Produzione: Francia, Argentina, Spagna, 2018

Distribuzione: Bim Distribuzione e Movies Inspired

Data di uscita: 10 gennaio 2019

Álvaro Brechner racconta una delle pagine più brutali della storia dell'Uruguay, portando sui grandi schermi i dodici anni di torture che l'ex presidente della nazione, il ministro degli interni e un giornalista furono costretti a subire per opera del regime totalitario della destra uruguaiana.

La notte dei 12 anni: il lungo cammino per la libertà

É il 1973 quando in Uruguay Juan Maria Bordaberry con un colpo di stato acquisisce i pieni poteri politici, dando così inizio a una politica del terrore che avrà centinaia di vittime sulla coscienza. I principali nemici di Bordaberry sono i guerriglieri dei Tupamaros, esponenti della sinistra radicale, che lottano per la libertà dell'Uruguay, pagando un caro prezzo.

José Mujica, Eleuterio Fernàndez Huidobro e Mauricio Rosencof, all'epoca membri dei Tupamaros, conosceranno bene sulla loro pelle cosa il regime di Bordaberry sia in grado di fare: temendo l'opposizione il dittatore uruguaiano ordinerà infatti l'incarcerazione immediata di tutti i rivoluzionari. Così i tre uomini si ritroveranno a essere prigionieri in un carcere politico per 12 anni, dal 1973 fino al 1985, subendo dolorose e mostruose torture, ma rimanendo sempre fedeli a loro stessi e ai loro ideali.

La notte dei 12 anni: la lunga eclissi della democrazia

Nonostante i tre protagonisti passarono terribili anni di prigionia, spesso in isolamento forzato, riuscirono comunque a vedere i loro sogni di democrazia diventare realtà. Dopo un lungo cammino politico Mujica venne nominato nel 2010 quarantesimo presidente dell'Uruguay, rimanendo in carica fino al 2015, Eleuterio Fernandez Huidobro è invece attualmente il ministro degli interni, mentre Mauricio Rosencof è diventato un giornalista e scrittore di successo proprio grazie alla sua testimonianza degli oscuri anni di prigionia.