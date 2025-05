La morte di Papa Francesco provoca cambiamenti nella programmazione della Rai

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’improvvisa scomparsa di Papa Francesco ha avuto un impatto significativo sulla programmazione della Rai, costringendo la rete a riorganizzare il palinsesto televisivo. Dopo l’elezione di Papa Leone XIV, il primo pontefice americano, avvenuta il 9 maggio al termine di un Conclave di soli due giorni, la Rai ha dovuto adattare i suoi programmi per coprire gli eventi legati alla morte del Santo Padre e alla sua successione. Questo ha portato a una serie di modifiche, in particolare per quanto riguarda le soap opera e i programmi di intrattenimento.

Riorganizzazione del palinsesto: il caso di Ritorno a Las Sabinas

Una delle produzioni più colpite da questa riorganizzazione è stata la soap opera spagnola Ritorno a Las Sabinas, che doveva sostituire Il Paradiso delle Signore nel pomeriggio di Rai 1. La nona stagione della serie italiana, ambientata in un grande magazzino milanese, si è conclusa il 5 maggio, con un anticipo rispetto alla data inizialmente prevista del 2 maggio. Questa decisione è stata presa per garantire una copertura adeguata degli eventi legati alla morte di Papa Francesco.

Tuttavia, la programmazione di Ritorno a Las Sabinas ha subito ulteriori ritardi. Sebbene inizialmente fosse prevista per la settimana successiva, la Rai ha deciso di posticiparne il debutto. Attualmente, la scheda su RaiPlay indica il 19 maggio come data ufficiale di inizio, ma i palinsesti televisivi mostrano una programmazione confusa, con il debutto della serie previsto per domani, ma con la trama del secondo episodio, creando confusione tra il pubblico.

Confusione e incertezze sulla programmazione

La gestione poco chiara delle date e dei palinsesti ha sollevato preoccupazioni riguardo all’accoglienza del pubblico per Ritorno a Las Sabinas. Con protagonisti Olivia Molina e Andrés Velencoso, la soap si presenta come un’opera che intreccia temi romantici, segreti di famiglia e misteri, ma l’incertezza sulla programmazione potrebbe compromettere il suo successo. Gli spettatori si chiedono se nei prossimi giorni la programmazione verrà stabilizzata o se ulteriori cambiamenti sono in arrivo.

La trama di Ritorno a Las Sabinas

Ritorno a Las Sabinas racconta la storia delle sorelle Molina, Gracia e Paloma, che tornano nel loro paese natale, Manterana, per prendersi cura del padre malato. Questo ritorno riporta alla luce vecchi amori e segreti di famiglia, creando un intreccio di emozioni che include tradimenti e misteri. La soap è composta da 70 episodi e si presenta come una storia conclusiva, senza possibilità di una seconda stagione. La trama promette di coinvolgere il pubblico, ma la confusione attuale sulla programmazione potrebbe influenzare la sua ricezione.

