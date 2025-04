La Marvel lancia una campagna marketing innovativa per Thunderbolts con un profilo Tinder

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Marvel ha avviato una campagna di marketing creativa in vista del debutto del film “Thunderbolts”, previsto per il 2 maggio 2025. Tra le iniziative più originali c’è l’apparizione del personaggio Guardiano Rosso, interpretato da David Harbour, su Tinder. Questa strategia promozionale mira a catturare l’attenzione del pubblico in modo divertente e coinvolgente, riflettendo lo spirito irriverente dei personaggi protagonisti del film.

L’arrivo su Tinder del Guardiano Rosso

Il profilo di Alexei Shostakov, alias Guardiano Rosso, è stato creato sull’app di incontri Tinder, dove la sua biografia recita: “Lasciati travolgere dall’amore. Proprio come il Limo Service di Red Guardian, Thunderbolts ti protegge da una serata noiosa. Solo al cinema dal 2 maggio“. Questa descrizione gioca sull’idea di un supereroe che non solo combatte il crimine, ma è anche pronto a portare un po’ di divertimento nelle vite degli utenti di Tinder.

La scelta di utilizzare una piattaforma di incontri per promuovere un film di supereroi è un approccio audace e innovativo. La Marvel ha dimostrato di saper sfruttare le tendenze sociali e le piattaforme digitali per raggiungere un pubblico più ampio, creando un legame diretto tra i personaggi e i fan. La campagna si distingue per il suo tono leggero e giocoso, che si allinea perfettamente con l’atmosfera del film, che presenta un gruppo di ex villain uniti per una nuova missione.

I protagonisti di Thunderbolts

“Thunderbolts” vanta un cast di attori di alto profilo, tra cui Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Edward Pierce, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus. Questo ensemble di talenti promette di portare sullo schermo una dinamica interessante, poiché i personaggi, noti per i loro ruoli da antagonisti, si trovano a collaborare per un obiettivo comune.

La regia del film è affidata a Jake Schreier, noto per il suo lavoro in produzioni di successo. Kevin Feige, figura centrale dell’universo cinematografico Marvel, ricopre il ruolo di produttore, garantendo che il film segua gli standard elevati della casa di produzione. Al suo fianco, i produttori esecutivi Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson contribuiscono a dare vita a questa nuova avventura.

Aspettative e curiosità sul film

Con l’uscita di “Thunderbolts” sempre più vicina, le aspettative tra i fan sono alle stelle. La Marvel ha costruito un universo ricco di storie e personaggi, e questo film rappresenta un ulteriore passo nell’espansione della narrazione. La combinazione di ex villain che si uniscono per una causa comune offre spunti interessanti per esplorare temi di redenzione e collaborazione.

Inoltre, l’originalità della campagna marketing, che include un profilo Tinder per un supereroe, ha già suscitato l’interesse dei media e del pubblico. Questa mossa non solo attira l’attenzione, ma crea anche un dialogo tra il film e le esperienze quotidiane degli spettatori, rendendo i personaggi più accessibili e relazionabili.

Con la Marvel che continua a innovare nel modo in cui promuove i suoi film, “Thunderbolts” si preannuncia come un evento cinematografico da non perdere, capace di intrattenere e sorprendere il pubblico.

