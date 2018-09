La Maestra di Jimmy (2018)

Titolo originale: The Kindergarten Teacher

Regia: Sara Colangelo

Cast: Rosa Salazar, Maggie Gyllenhaall, Gael García Bernal, Michael Chernus, Anna Baryshnikov, Ajay Naidu, Daisy Tahan, Haley Murphy, Sam Jules, Samrat Chakrabarti

Genere: Drammatico, colore

Durata: 96 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 29 novembre 2018

Remake dell’ omonimo film israeliano di Nadav Lapid del 2014, “La Maestra di Jimmy” è un film drammatico diretto dalla regista italiana Sara Colangelo, con Maggie Gyllenhaal e Rosa Salazar.

“La Maestra di Jimmy”, distribuito da Officine Ubu, arriverà su Netflix il 12 ottobre.

La Maestra di Jimmy: Lisa e la sua lotta contro l’indifferenza del mondo moderno

Quarantenne, vive un’esistenza pacifica con suo marito (Michael Chernus) a Staten Island, con due figli adolescenti e aspira a diventare esperta di poesia seguendo corsi di formazione serali a Lower Manhattan: questo è il ritratto che viene fatto di Lisa Spinelli, interpretata da Maggie Gyllenhaal (Mona Lisa Smile, Hysteria), che trascorre le sue giornate insegnando nello stesso asilo da vent’anni, in una condizione di crescente apatia.

Unico rifugio rimasto per la maestra sono delle lezioni serali di poesia a Lower Manhattan, Lisa non riesce a coltivare il suo talento ma è perfettamente in grado di riconoscere le doti altrui e quando trova Jimmy (Parker Sevak), un bambino dell’asilo di soli cinque anni, che ogni tanto cammina avanti e indietro recitando poesie, rimane affascinata e decide di proteggerlo da genitori negligenti, dalla sua balia (Rosa Salazar) e da una società indifferente al suo talento e prendendolo sotto la sua ala inizia a occuparsi in prima persona della sua educazione. La maestra d’asilo si spinge però molto oltre i limiti della sua professione e intraprende una disperata battaglia personale. Lisa, sola contro tutti, si addentra sempre di più in questo progetto alimentato dalle sue speranze e sembra inoltre pronta a gettare via ogni cosa per la realizzazione di un sogno egoistico e all’apparenza impossibile.

Alessia Arragoni

28/09/2018