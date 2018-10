Titolo originale: The kindergarten Teacher

Regia: Sara Colangelo

Cast: Rosa Salazar, Maggie Gyllenhaal, Gael Garcia Bernal, Michael Chernus, Anna Baryshnikov

Genere: drammatico

Durata: 96 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 29 novembre 2018

Maggie Gyllenhaal è una maestra d’asilo sognatrice, che ritroverà il senso della vita nel talento poetico del piccolo Jimmy, che è pronta a proteggere ad ogni costo dall’indifferenza della società moderna.

La maestra di Jimmy: un dramma dai toni poetici che riscopre la dolcezza della poesia e della sensibilità

Lisa Spinelli (Maggie Gyllenhaal) è una maestra di mezz’età, vittima del disincanto della società, delusa dal suo matrimonio e dalle aspettative che aveva nutrito nella vita; la quale viene totalmente sconvolta quando trova un suo alunno, Jimmy, gironzolare per la classe, quasi in uno stato ipnotico, recitando sorprendenti poesie. La scoperta del talento poetico del bambino le dona di nuovo speranza e fiducia, per tanto Lisa sarà pronta a tutto per proteggere il dono di Jimmy dall’indifferenza della società, che essendone talmente priva, non sembra non essere neanche più in grado di riconoscere la poesia.

Lisa investirà così tutte le sue energia per educare e spronare Jimmy a credere nel suo talento. La maestra si ritroverà però da sola a portare avantu questa missione, che porterà avanti anche a costo di non rimanere nei limiti imposti dalla sua professione e dalla legalità stessa.

La maestra di Jimmy: un film che riconferma i talenti femminili di Hollywood

Sara Colangelo è una regista italo-americana, che dopo aver diretto il lungometraggio “Little Accidents”, esordisce sui grandi schermi con il remake dell’omonimo film israeliano del 2014 di Nadav Lapid. Portando avanti un progetto d’effetto e provocatorio, che indaga sull’impoverimento culturale dei nostri tempi, sottolineato e combattuto da quella che la critica definisce una delle migliori performance di Maggie Gyllenhaal.