Titolo originale: Le Jeune Ahmed

Regia: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Cast: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou, Victoria Bluck, Claire Bodson

Genere: drammatico, colore

Durata: 88 minuti

Produzione: Belgio, 2019

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 31 ottobre 2019

"La giovane età" è un film drammatico dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne. La pellicola è stata presentata in concorso alla Selezione Ufficiale per la Palma D'Oro al Festival di Cannes del 2019, dove ha vinto il Premio per la Miglior Regia.

La giovane età: la radicalizzazione religiosa attraverso gli occhi di un adolescente

Idir Ben Addi interpreta Ahmed, un tredicenne appena giunto alla soglia dell'adolescenza che frequenta regolarmente, nella grande città belga in cui vive, la moschea del quartiere guidata da un imam fondamentalista, interpretato da Othmane Moumen.

Affascinato dal destino di suo cugino jihadista, sviluppa una pericolosa connessione con l'imam militante, che riesce a piantare idee velenose nella testa del ragazzo: Ahmed inizia a rifiutarsi di stringere la mano della sua insegnante Inès (interpretata da Myriem Akheddiou), in quanto è una donna, e con il desiderio di compiacere sempre più il suo mentore, finirà per commettere un tentativo di assassinio dell'insegnante.

Alcuni indizi svelano che questi cambiamenti nell'atteggiamento di Ahmed sono recenti: un ragazzo che sembra essere stato un adolescente relativamente normale, nel giro di poche settimane viene ossessionato dalla preghiera e dalla purezza di coloro che lo circondano.

Nel cast troviamo i giovani Idir Ben Addi e Victoria Bluck al loro esordio attoriale, Olivier Bonnaud ("La ragazza senza nome" del 2016 dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne e "Tant pis pour les victoires" del 2017 di Olivier Bonnaud), Myriem Akheddiou ("Due giorni, una notte" del 2014 e "Il ragazzo con la bicicletta" del 2011 entrambi dei fratelli Dardenne) e Claire Bodson ("À perdre la raison" del 2012 di Joachim Lafosse).