La Casa di Carta: Il trailer della stagione finale mostra i ladri che combattono l’esercito

“La Casa di Carta” ritorna per la sua conclusione finale. Il trailer pubblicato da Netflix riassume tutta la violenza che ci aspetterà nell’ultimo capitolo della serie.

La Casa di Carta: il trailer della stagione finale

Netflix ha rilasciato il primo trailer del Volume 1 della Parte 5 de “La Casa di Carta”, che concluderà il viaggio del nostro gruppo di ladri preferiti entro la fine dell’anno. Il trailer amplifica la violenza delle stagioni precedenti mostrandoci che i nostri eroi immorali potrebbero non uscire vivi dalla situazione più impegnativa della loro intera carriera criminale.

Il nuovo trailer inizia con la voce fuori campo di Tokyo (Úrsula Corberó), che dà il tono oscuro alla conclusione esplosiva della saga de “La Casa di Carta”. Nella voce fuori campo, Tokyo dice: “Chiusa per cento ore, intrappolata, in procinto di essere uccisa e avendo perso un migliore amico, sembra che siano passati cento anni“.

Guidato da Lisbona (Itziar Ituño), il gruppo di ladri farà la sua ultima resistenza nella Banca di Spagna quando i militari giungeranno per abbatterli. A peggiorare le cose, è la cattura de il Professore (Álvaro Morte) da parte di Alicia Sierra (Najwa Nimri).Il gruppo di ladri si troverà di conseguenza a combattere senza il loro capo e la loro mente a sostenerli.

Il resto del Cast

La prossima stagione de “La Casa di Carta” riporta anche Darko Peric come Helsinki, Pedro Alonso come Berlino, Alba Flores come Nairobi, Miguel Herrán come Rio, Jaime Lorente come Denver, Esther Acebo come Mónica Gaztambide, Luka Peroš come Marsiglia e Mario de la Rosa come Suarez. La nuova stagione ha anche aggiunto Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado al suo cast regolare.

La quinta stagione de “La Casa di Carta” sarà divisa in due parti da cinque episodi. I prim saranno disponibili su Netflix il 3 settembre, mentre le rimanenti arriveranno il 3 dicembre.

Francesca Reale

03/08/2021