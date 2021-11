La befana vien di notte II – Le origini: ecco il teaser poster

La befana quest’anno anticipa il suo arrivo: uscirà infatti nelle sale italiane il 30 dicembre 2021, per le festività di fine anno, distribuito da 01 Distribution, “La befana vien di notte II – Le origini”, per la regia di Paola Randi.

La befana vien di notte II – Le origini: in sala dal 30 dicembre 2021

E’ stato rilasciato il teaser poster de “La befana vien di notte II – Le origini”, diretto da Paola Randi (“Zero”, serie Netflix Original, “Luna Nera”, “Tito e gli alieni”).

Il soggetto e la sceneggiatura del film, una sorta di prequel de “La befana vien di notte” di Michele Soavi con Paola Cortellesi, sono di Nicola Guaglione e Menotti. Il film è prodotto da Lucky Red con Rai Cinema, in collaborazione con Sky Cinema. La distribuzione italiana è di 01 Distribution, mentre la distribuzione internazionale è di True Colours.

Tra gli interpreti di questo nuovo capitolo abbiamo: Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia Jelo, Corrado Guzzanti e Fabio De Luigi.

La befana vien di notte II – Le origini: la trama

Siamo nel XVIII secolo, e Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, sveglia e truffaldina, con un talento fenomenale per infilarsi nei guai, stavolta si caccia in uno davvero grosso. Senza volerlo si trova ad ostacolare i piani del terribile Barone De Michelis, che ha il volto di Fabio De Luigi. E’ un omuncolo gobbo, che ha sempre al suo fianco il fidato e bistrattato Marmotta, interpretato da Herbert Ballerina. Il barone ha una brama di potere che non conosce limiti, pari solamente al suo odio per le streghe.

Risulta provvidenziale l’intervento della dolce e potentissima Dolores, che ha le fattezze della bellissima Monica Bellucci. Dolores è una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, è riesce a salvare la povera Paola da un rogo già acceso.

Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale…

Maria Grazia Bosu

13/11/2021