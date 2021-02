Keke Palmer nel prossimo horror di Jordan Peele

Il nuovo film horror di Jordan Peele ha iniziato il casting e, come dichiarato a Collider, l’attrice di “Hustlers” Keke Palmer è pronta per interpretare la protagonista femminile del film. I dettagli della trama restano nascosti, ma con molte probabilità la Universal lancerà il film intorno a luglio 2022.

Keke Palmer la prima attrice ufficiale

Palmer è la prima attrice ufficialmente scritturata nel film senza titolo, anche se in numerosi blog compaiono i nomi di Jesse Plemons e Daniel Kaluuya (“Get Out”) nella classifica dei possibili protagonisti del film senza titolo.

In questo momento, la partecipazione di Keke Palmer è tutto ciò che Collider ha confermato, e le fonti dicono che rivestirà il ruolo di antagonista. L’attrice aveva già lavorato con Peele facendo un’apparizione, come ospite, in un episodio del 2013 della sua acclamata serie di sketch “Key & Peele”.

Palmer è un’ex star bambina, che ricordiamo per “Akeelah and the Bee”, i cui crediti più recenti includono il successo al botteghino di “Hustlers” e l’acclamato dramma indipendente “Imperial Dreams” con John Boyega. Palmer ha quasi concluso l’impegnativa serie Facebook “Turnt Up with the Taylors” e “Scream: The TV Series”, e ha anche finito con il dramma sulla schiavitù di Krystin Ver Linden Alice, di cui è anche produttore esecutivo.

Jordan Peele e il suo prossimo horror

Per quanto riguarda l’horror in arrivo, Peele ha scritto anche la sceneggiatura e produrrà insieme a Ian Cooper con la Monkeypaw Productions, che ha un contratto di cinque anni in esclusiva con la Universal.

Di Peele ricordiamo che ha vinto un Oscar per la sceneggiatura di “Get Out”, che gli è valsa anche una nomination per il miglior regista, oltre a una candidatura per il miglior film. Peele ha ottenuto una seconda nomination per il miglior film l’anno successivo come uno dei produttori di “BlacKkKlansman” di Spike Lee. Il suo secondo lavoro, “Us”, ha incassato 255 milioni di dollari in tutto il mondo (la stessa cifra di “Get Out”), anche se quest’ultimo ha suscitato pareri discordanti dalla critica.

Siamo certi che Peele si darà un bel da fare per il suo nuovo film, del quale purtroppo si sa ancora molto poco.

Giulia Cirenei

17/02/2021