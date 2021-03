Keanu Reeves sarà Brzrkr nell’adattamento della serie a fumetti per Netflix

Il co-autore e co-creatore di “Brzrkr” Keanu Reeves sarà il protagonista e produttore, insieme a Netflix, di un film live-action ma anche della serie che lo anticiperà, entrambi adattamenti della serie a fumetti targata Studios.

Keanu Reeves diventa un guerriero ma anche un cartone

I nuovi progetti saranno un’espansione della serie di fumetti limitata di 12 numeri, nata da un’idea che Reeves aveva sviluppato per diversi anni.

La leggendaria star d’azione fa il suo debutto nei fumetti con la serie, scritta con lo scrittore di bestseller del New York Times Matt Kindt. La serie a fumetti è illustrata dal famoso artista Marvel Ron Garney, con i colori di Bill Crabtree, le lettere di Clem Robins e il design dei personaggi e le copertine di Rafael Grampá.

L’adattamento cinematografico live-action (interpretato da Reeves) uscirà per primo, con la serie anime che seguirà, espandendo ulteriormente l’universo di “Brzrkr”. Reeves riprenderà anche il suo ruolo nella serie e doppierà il suo personaggio.

Chi è Brzrkr?

“Brzrkr” (pronunciato “berserker”) è descritto come una “saga brutalmente epica sulla battaglia di 80.000 anni di un guerriero immortale attraverso i secoli. L’uomo conosciuto solo come “B” (Keanu Reeves) è mezzo mortale e mezzo dio, maledetto e costretto alla violenza … anche a costo del sacrificio della sua sanità mentale. Ma dopo aver vagato per la terra per secoli, B potrebbe aver finalmente trovato un rifugio, lavorando per il governo degli Stati Uniti per combattere battaglie troppo violente e troppo pericolose per chiunque altro. In cambio, a B sarà concessa l’unica cosa che desidera: la verità sulla sua infinita esistenza intrisa di sangue … e come farla finita”.

Oltre a Reeves, BOOM! Ross Richie e Stephen Christy di Studios produrranno insieme a Stephen Hamel di Company Films. Adam Yoelin sarà il produttore esecutivo di BOOM! Studios, che ha un accordo first-look per serie televisive live-action e animate con Netflix.

“Brzrkr” è già stato un enorme successo per BOOM! Studios dal suo lancio il 3 marzo. Il numero inaugurale ha venduto oltre 615.000 copie, rendendolo il debutto più venduto in quasi 30 anni.

Per più di tre decenni, Reeves è stata una delle star d’azione più bancabili di Hollywood. Reeves ha recentemente completato la produzione di “Matrix 4”, riprendendo il suo iconico ruolo di Neo, che uscirà entro la fine dell’anno. L’attore inizierà anche la produzione di “John Wick 4” questa primavera.

Federica Contini

23/03/2021