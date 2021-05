Katilyn Dever reciterà in “Rosaline”, versione comica moderna di “Romeo e Giulietta”

Katilyn Dever sarà la protagonista di una nuova versione di “Romeo e Giulietta” intitolata “Rosaline”. Sarà un adattamento comico in chiave moderna. A darne la notizia in esclusiva è Deadline

Katilyn Dever interpreta “Rosaline”

La 20th Century Studios ha scelto “Rosaline”, una versione comica e revisionista di Romeo e Giulietta che ha come protagonista Katilyn Dever. Il film era stato in precedenza acquisito dalla MGM ma poi è passato rapidamente sotto le mani della 20th Century. Lo studio ha anche contattato Karen Maine come regista mentre alla produzione ci saranno 21 Laps, Shawn Levy e Dan Cohen. Scott Neustadter e Michael H. Webersi sono invece dedicati alla scrittura della sceneggiatura.

La sceneggiatura è basata sul romanzo “When You Were Mine” di Rebecca Serle ed è una svolta moderna sul classico racconto di Romeo e Giulietta, vediamo “la più famosa storia d’amore mai raccontata” attraverso gli occhi della cugina di Giulietta, Rosaline, una giovane donna idealista, che sembra essere la recente ex di Romeo. Quello che inizia come un tentativo di sventare la famosa storia d’amore e riconquistare il suo ragazzo diventa un viaggio alla scoperta di se stessa mentre alla fine lavora per aiutare a riunire gli amanti sfortunati.

Un nuovo astro nascente di Hollywood

Katilyn Dever è diventata il talento di riferimento del 20th Century negli ultimi tempi poiché ha anche recentemente acquisito il pacchetto “No One Will Save You” con Dever allegato alla star e Brian Duffield a bordo per scrivere e dirigere.La stella nascente ha riempito la sua agenda con “No One Will Save You“ e unendosi a George Clooney, Julia Roberts e Billie Lourd in “Ticket go Paradise” della Working Title.

L’attrice si è affermata attraverso la commedia “Booksmart” e dalla serie limitata “Unbelievable”, quest’ultima le è valsa una nomination ai Golden Globe. Sta girando la serie limitata di Hulu “Dopesick” al fianco di Michael Keaton e prossimamente la vedremo in “Dear Evan Hansen” di Stephen Chbosky per la Universal e Marc Platt Productions, in uscita il 24 settembre.

Francesca Reale

07/05/2021