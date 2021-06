Jungle Cruise: il nuovo trailer ha forti vibrazioni “Pirati dei Caraibi”

Il nuovo trailer di “Jungle Cruise” è stato rilasciato dalla Disney. Protagonisti di questa nuova avventura sono i due attori Dwayne Johnson ed Emily Blunt.

Jungle Cruise: il nuovo trailer del film Disney

La Disney ha rilasciato un nuovo trailer per “Jungle Cruise”, adattamento ispirato all’attrazione presente nel parco divertimenti. Interpreti principali del film sono Dwayne Johnson ed Emily Blunt, mentre ha comporre la colonna sonora ufficiale figura la band metal dei Metallica. Sembra proprio una corsa folle, ma il nuovo trailer mostra il divertimento nel cuore della foresta amazzonica è assicurato.

Ispirata alla famosa giostra del parco a tema Disneyland, la “Jungle Cruise” della Disney è un’avventura da brivido lungo l’Amazzonia con lo spiritoso skipper Frank Wolff e l’intrepida ricercatrice Dr. Lily Houghton. Lily viaggia da Londra, in Inghilterra, alla giungla amazzonica e arruola Frank per guidarla lungo il fiume La Quila, con la sua barca sgangherata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con capacità di guarigione senza precedenti, con l’obiettivo di cambiare il futuro della medicina. L’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, tutti in agguato nella bellezza ingannevole della lussureggiante foresta pluviale. Man mano che i segreti dell’albero perduto si svelano, la posta in gioco diventa ancora più alta per Lily e Frank e il loro destino, e quello dell’umanità, è in bilico.

Il nuovo film punta al successo dei “Pirati dei Caraibi”

“Jungle Cruise” è l’ultima attrazione del parco che Disney ha trasformato in un film. “Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna” è stato sicuramente il primo che ha aperto la strada al successo. Il nuovo lungometraggio ha lo stesso obiettivo e punta al carisma di Johnson per assicurarsi che questo viaggio abbia successo. Il nuovo trailer arriva dopo un anno da quando l’ultimo filmato di Jungle Cruise è stato rilasciato prima che il film fosse spostato al 2021, a causa della pandemia.

Il film è diretto da Jaume Collet-Serra ed è guidato da una sceneggiatura di Michael Green, Glenn Ficarra e John Requa, basata su una storia di John Norville e Josh Goldstein e Ficarra & Requa. I protagonisti, oltre a Johnson e Blunt, sono Jesse Plemons, Edgar Ramírez, Jack Whitehall e Paul Giamatti.

“Jungle Cruise”, come altri film targati Disney avrà un’uscita ibrida, cioè uscirà sia nei cinema che in Disney+ Premier Access il 30 luglio.

Francesca Reale

01/06/2021