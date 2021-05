Jonah Hill sarà Sidney Korshak in una serie sulla storia di Lew Wasserman

Jonah Hill sta collaborando con William Monahan per portare la storia di Sidney Korshak e Lew Wasserman in una nuova miniserie. La notizia è stata rilasciata da Deadline

Jonah Hill veste i panni di Sidney Korshak in una nuova serie

Jonah Hill vestirà i panni di Sidney Korshak che assieme a William Monahan daranno vita alla serie dedicata all’uomo conosciuto come uno dei “fixer” di Hollywood, nonché presidente della MCA Wasserman e su come è cresciuto nel suo status di uomo più potente di Hollywood.

Jonah Hill è il produttore esecutivo insieme ai suoi partner di Strong Baby Matt Dines e Ali Goodwin, LBI / Expanded Media e Monahan, Mark Canton e il CEO di Celebrands Allen Shapiro. Il team ha preso come base del progetto il libro di Dennis McDougal su Wasserman intitolato “The Last Mogul”, e McDougal sarà anche un EP del progetto.

Le indiscrezioni sul progetto

Secondo Deadline, la storia si concentrerà sulla creazione di Wasserman del sistema di talent agent come lo conosciamo oggi e sulla sua partnership con Korshak. Una storia che ci vuol delineare come sia il mondo ad Hollywood. Negli ultimi anni, abbiamo visto girare pellicole che celebrano Hollywood come ad esempio “Once Upon a Time in Hollywood” o glorificare aspetti dell’industria e di Los Angeles in film come “La La Land”.

Dall’altra parte abbiamo un Jonah Hill che ha la tendenza ad essere brutalmente onesto con il suo lavoro. La collaborazione con Monahan mira ad avere la stessa portata epica di “The Irishman” e “The Departed” di Martin Scorsese (che Monahan ha scritto). E data la storia lavorativa separata di Hill e Monahan con Scorsese, sarà interessante vedere come saranno influenzati dal regista.

La serie sarà realizzata a breve e darà sicuramente uno sguardo eccitante a Hollywood. Con questo team alla produzione, il cast sarà sicuramente eccezionale. Jonah Hill si è lentamente dimostrato un grande attore e vedere la sua interpretazione di Korshak darà sicuramente il tono al progetto.

Francesca Reale

26/05/2021