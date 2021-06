John Wick 4: Donnie Yen si unisce a Keanu Reeves

Nel prossimo capitolo di “John Wick” arriva l’attore Donnie Yen che sarà al fianco di Keanu Reeves. La notizia è stata rilasciata in esclusiva da Deadline.

John Wick: Donnie Yen con Keanu Reeves nel quarto capitolo

Donnie Yen è stato scelto dal regista Chad Stahelski per recitare con Keanu Reeves in “John Wick 4” per Lionsgate. Yen interpreterà un vecchio amico del super assassino di Reeves, John Wick, che condivide la sua stessa storia e molti degli stessi nemici. L’attore cinese è uno degli artisti di maggior successo dell’Est. Yen è noto soprattutto per il suo stile unico di combattimento cinematografico. La sua popolarità nel mondo nasce da ruoli in film come “xXx: Return of Xander Cage”, “Rogue One: A Star Wars Story” e il franchise “Man”.

Siamo molto fortunati ad avere Donnie Yen nel franchise”, ha detto il produttore Stahelski. “Non vedo l’ora di lavorare con lui in questo nuovo entusiasmante ruolo“. Basil Iwanyk, altro produttore del film, ha aggiunto: “Donnie Yen porterà un’energia vibrante e potente al franchise. Eravamo determinati a portarlo a bordo di John Wick 4 e siamo entusiasti dell’opportunità di avere un talento così importante per collaborare con Keanu“.

La produzione del film

Nato da una sceneggiatura di Shay Hatten e Michael Finch, il lungometraggio è prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee e Stahelski, con i produttori esecutivi di Reeves e Louise Rosner. La produzione del film comincerà quest’estate tra gli scenari di Francia, Germania e Giappone. Oltre all’attore cinese, la Lionsgate probabilmente ingaggerà anche la superstar pop giapponese-britannica Rina Sawayama per un ruolo da protagonista.

Francesca Reale

04/06/2021