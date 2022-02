John Cena contro Willy il Coyote

Secondo quanto riportato da Deadline, John Cena tornerà a vestire i panni di Peacemaker nel film live action dal titolo “Coyote vs. Acme”. Willy il Coyote sarà il nemico del protagonista in questa nuova avventura.

John Cena di nuovo nell’universo Looney Tunes

Protagonista della serie “Peacemaker“, per la quale è stata rinnovata la seconda stagione, l’attore John Cena sembra avere rapporti sempre più proficui con la Warner Bros. Secondo Deadline, Cena sarà infatti il protagonista di un film dei Looney Tunes, in cui si alternano animazione e live-action. “Coyote vs. Acme”, questo il titolo della pellicola, sarà diretto da Dave Green da una sceneggiatura di Samy Burch. La storia è ambientata nel popolare universo Looney Tunes, ed è basata sull’articolo umoristico del New Yorker “Coyote vs. Acme” di Ian Frazier.

La narrazione seguirà le imprese di Willy il Coyote, stremato dall’estenuante caccia all’agognata preda Beep Beep, che decide di assumere un avvocato per fare causa alla ACME Corporation. Willy e il suo avvocato si troveranno dunque contro l’intimidatorio ex capo dell’ACME (Cena), anche se l’amicizia tra umani e personaggi animati comprometterà la vittoria in tribunale.

Oltre a John Cena, sono coinvolti altri due nomi della serie “Peacemaker”: Chrise Defaria e James Gunn stanno infatti producendo il progetto.

Regia, sceneggiatura e protagonista

Green ha esperienze con importanti franchise, avendo diretto il sequel del 2016 “Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra”, mentre Gunn, oltre a essere noto per film come “Guardiani della Galassia”, “The Suicide Squad” e “Peacemaker”, ha già collaborato con la WB in quanto come sceneggiatore di entrambi i film live action di Scooby-Doo dei primi anni 2000.

Per quanto riguarda John Cena nel 2018 ha interpretato “Giù le mani dalle nostre figlie”, mostrando le sue doti comiche, e i già citati “The Suicide Squad” (2021) e “Peacemaker” (2021). Non è neanche estraneo ai grandi franchise, dato che, oltre al suo lavoro con la DC, ha anche recitato nel film dei Transformers del 2018 “Bumblebee” e nel sequel di “Fast & Furious F9” dello scorso anno.

Non è la prima volta che la brigata Looney Tunes sarà presente al cinema con un film ibrido animato e in live-action. Questo sarà il quarto film del franchise ad adottare questo approccio dopo “Looney Tunes: Back in Action”, “Space Jam”, e il suo sequel Space Jam: New Legends”.

Divertimento assicurato dunque con Cena contro il simpatico e mai stanco Willy il Coyote.

Roberta Rosella

17/02/2022