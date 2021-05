Jerrod Carmichael si unisce a Emma Stone in “Poor Things” di Yorgos Lanthimos

Jerrod Carmichael è l’ultima star ad aver firmato per l’imminente adattamento di Yorgos Lanthimos di “Poor Things”, con Emma Stone. La notizia è stata data in esclusiva da Variety

Poor Things: trama e produzione

Basato sul romanzo di Alasdair Grey, Jerrod Carmichael si unisce al film vestendo i panni di Harry Astley. “Poor Things” è un racconto ambientato in epoca vittoriana, con un’inclinazione alla Frankenstein, dove l’attrice Emma Stone interpreta una giovane donna di nome Belle Baxter che viene riportata in vita da uno scienziato eccentrico e brillante, il dottor Godwin Baxter (Willem Dafoe), in quella che viene descritta come una storia di “Amore, scoperta e audacia scientifica”, con Ramy Youssef nei panni di Max McCandless e Mark Ruffalo nei panni di Duncan Wedderburn.

Il film della Searchlight è prodotto da Ed Guiney e Andrew Lowe di Element Pictures. The Irish / U.K. ha sviluppato il progetto con Film4, dopo aver prodotto tutti i film in lingua inglese di Lanthimos (“The Lobster”, “The Killing of a Sacred Deer” e “The Favorite”), nonché “Room” e “Normal Person” per Hulu.”

Chi è Jerrod Chermichael

Per quanto riguarda Jerrod Carmichael, il regista, scrittore, attore e comico è meglio conosciuto per i suoi speciali di cabaret e la serie omonima “The Carmichael Show”. Il poliedrico intrattenitore è anche produttore esecutivo della commedia nominata agli Emmy “Ramy” insieme a Youssef.

Al momento Jerrod Carmichael debutterà alla regia in “On the Count of Three”. Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival, dove ha vinto il Waldo Salt Screenwriting Award. Di seguito è stato acquisito da Annapura che ha provveduto alla distribuzione.

Francesca Reale

26/05/2021