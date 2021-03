Jason Mamoa e Dolph Lundgren in “Aquaman 2”

Jason Momoa, al fianco di Dolph Ludgreen, sarà tra i protagonisti di “Aquaman 2”, diretto da James Wan.

Aquaman 2: qualche curiosità sui protagonisti

Domenica, Jason Mamoa ha condiviso una foto dalla sua roulotte (probabilmente sul set della seconda stagione di “See”) mentre mangia caviale insieme ad un membro della troupe. E su Instagram scherza dicendo che il caviale è alla base della dieta perfetta per interpretare al meglio Aquaman.

Momoa ha ancora qualche mese prima di prepararsi ufficialmente per interpretare il Re di Atlantide, che dopo aver acquisito poteri speciali diventerà Aquaman.

Durante il panel virtuale del Wizard World dello scorso mese, Dolph Lundgren ha affermato: “ Le riprese di “Aquaman 2″ dovrebbero cominciare questa estate, a Londra. Se i tempi saranno rispettati, probabilmente il film uscirà nel 2022. “Aquaman” è stata sicuramente un’esperienza nuova . E’ stato paradossale notare che la sola acqua, presente sul set, fosse quella della mia bottiglia. Stavo appeso tutto il giorno nell’imbracatura per sei, sette, otto ore. E dovevo muovere le gambe in un certo modo. Per me è stato molto noioso, ma allo stesso tempo una gran bell’avventura. Inoltre, è stato divertente lavorare con grandi attori come Willem Dafoe, Patrick Wilson ed ovviamente Jason Momoa.”

La passione per l’horror di James Wan

Nonostante si sappia ancora poco del sequel, il regista James Wan ha confermato, durante un’apparizione al DC FanDome dello scorso autunno, che il film avrà tinte horror.

“Proprio come il primo film aveva un tocco della mia sensibilità horror, come la scena della fossa, direi che anche in questo sequel saranno presenti un po’ di quelle sfumature,” Ha detto Wan durante l’evento rispondendo alle domande di alcuni fan. ”Credo si tratti di qualcosa che mi rappresenta molto, e semplicemente viene fuori in questo genere di film.”

Non ci resta che attendere l’uscita di “Aquaman 2”,prevista per il 16 dicembre 2022, per tuffarci nel tanto atteso sequel.

Luca Francesconi

08/03/2021