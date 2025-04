Jaqueline MacInnes Wood annuncia la gravidanza del quinto figlio: la gioia della star di Beautiful

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jaqueline MacInnes Wood, nota per il suo iconico ruolo di Steffy Forrester nella soap opera “Beautiful“, ha condiviso una notizia che ha fatto felici i suoi fan: è in attesa del quinto figlio. L’attrice canadese ha rivelato la dolce novità attraverso una newsletter, suscitando una reazione entusiasta da parte dei suoi sostenitori, che ammirano la sua dedizione alla maternità e la sua capacità di affrontare questa nuova avventura familiare.

La famiglia in crescita di Jaqueline MacInnes Wood

Jaqueline MacInnes Wood e suo marito, Elan Ruspoli, sono già genitori di quattro maschietti: Rise Harlen, nato nel 2019, Lenix, nel 2021, Brando Elion, nel 2022, e Valor James, nato nel 2023. Con l’arrivo del quinto bambino, previsto poco prima dell’estate, la famiglia si prepara a un ulteriore ampliamento. Attualmente, l’attrice si trova al settimo mese di gravidanza e ha scelto di mantenere il sesso del nascituro riservato, creando così un’ulteriore attesa tra i suoi fan.

La gravidanza è un momento speciale per Wood, che ha sempre parlato con passione del suo ruolo di madre. La sua esperienza come genitore ha influenzato profondamente la sua vita e la sua carriera, portandola a riflettere su quanto sia significativo il legame con i propri figli. La coppia, sposata dal 2018, ha costruito una solida unione, che si riflette nel modo in cui affrontano insieme le sfide e le gioie della genitorialità.

L’impatto della maternità sulla carriera di Wood

Dopo la nascita del suo quinto figlio, Jaqueline MacInnes Wood ha annunciato che si prenderà una pausa dal set di “Beautiful“. L’attrice è parte integrante della soap opera dal 2008, e il suo personaggio, Steffy, le ha conferito una notorietà internazionale. Nel corso degli anni, Wood ha ricevuto tre Daytime Emmy Award come miglior attrice protagonista, un riconoscimento del suo talento e del suo impegno nel settore.

La decisione di prendersi una pausa dal lavoro sottolinea l’importanza che Wood attribuisce alla famiglia. Nonostante il successo professionale, l’attrice ha sempre messo al primo posto i suoi figli, dimostrando di essere una madre molto presente e affettuosa. La sua dedizione alla maternità è evidente anche nel modo in cui descrive se stessa come “una mamma orsa”, evidenziando il suo istinto protettivo nei confronti dei bambini.

La vita privata di Jaqueline MacInnes Wood

Al di là della sua carriera, Jaqueline MacInnes Wood vive una vita privata ricca e soddisfacente. Sposata con Elan Ruspoli, un manager della Creative Artists Agency e discendente di una nobile famiglia romana, la coppia ha costruito una vita insieme caratterizzata da amore e supporto reciproco. Wood ha spesso parlato del suo matrimonio come di una fonte di forza, che le consente di affrontare le sfide quotidiane con serenità.

La star di “Beautiful” ha dimostrato di essere non solo un’attrice di successo, ma anche una madre e una moglie devota. La sua capacità di bilanciare carriera e vita familiare è un esempio per molti, e il suo entusiasmo per la maternità continua a ispirare i suoi fan.

Con l’arrivo del nuovo bambino, i fan di Jaqueline MacInnes Wood possono aspettarsi di vedere ulteriori momenti dolci e significativi condivisi dalla star, che non manca mai di esprimere il suo amore per la famiglia attraverso i social media e altre piattaforme.

