Jane Lynch e altre celebrità si impegnano a favore dei senzatetto di Los Angeles 

Le star di Hollywood e tra questi Jane Lynch, si mobilitano sempre di più. A testa alta si fanno portavoce dei diritti umani e aiutano i senza tetto di Los Angeles.

Jane Lynch e la raccolta fondi con “The People Concern”

The People Concern, una delle più grandi agenzie di alloggi e servizi sociali di Los Angeles, terrà una raccolta fondi virtuale venerdì 4 giugno. La raccolta avrà lo scopo di aiutare i senzatetto di Angelenos e altre cause locali per i diritti umani.

L’evento di beneficenza online dal vivo sarà ospitato dall’attrice vincitrice dell’Emmy Award Jane Lynch con la partecipazione speciale di star come Martin Sheen, Ben Vereen, Marianne Jean-Baptiste e lo chef vincitore del James Beard Award Roy Choi.

Los Angeles come esempio per il resto del paese

Il CEO di The People Concern John Maceri ha espresso il suo pensiero riguardo l’urgenza di aiutare e sostenere i senzatetto in questo momento così critico. Maceri crede che con le moratorie degli sfratti in arrivo a giugno, Los Angeles stia affrontando uno “tsunami di senzatetto”, con ben 370.000 persone a rischio nella sola Los Angeles.

“Siamo profondamente grati ai nostri amici e sostenitori nella comunità dell’intrattenimento. Grazie alla loro voce si stanno puntando i riflettori sull’urgente necessità di aiutare i 66.000 senzatetto che vivono qui a Los Angeles, il più grande gruppo non protetto del paese. Il potere della loro voce ha un impatto globale. Invitiamo tutti a collaborare con noi, insieme possiamo assicurarci che LA rappresenti il progetto per il resto del paese per aiutare i senzatetto con alloggi permanenti e di supporto. Questo è il tuo momento Dunkerque“, ha detto Maceri.

“Tonight! With The People Concern & LA Chefs For Human Rights” è in programma venerdì 4 giugno e tante saranno le star di Hollywood che parteciperanno.

Francesca Reale

31/05/2021