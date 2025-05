Jackie Chan celebra il riconoscimento degli stuntman con una nuova categoria agli Oscar dal 2028

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jackie Chan, icona indiscussa del cinema d’azione, ha dedicato oltre sessant’anni della sua vita professionale a unire arti marziali, comicità fisica e passione in un modo che ha influenzato innumerevoli generazioni. Nonostante il suo straordinario successo, l’attore ha sempre evidenziato come il lavoro degli stuntman e il genere action siano stati trascurati nei principali premi cinematografici. Recentemente, però, è emersa una novità significativa: gli Oscar introdurranno una categoria dedicata agli stunt a partire dal 2028, una decisione attesa da tempo da professionisti del settore. Chan ha condiviso il suo entusiasmo per questa svolta in un’intervista con CBR, in occasione della promozione del film “Karate Kid: Legends”.

La svolta degli Oscar: una categoria per gli stuntman

La decisione dell’Academy Awards di riconoscere ufficialmente il lavoro degli stuntman rappresenta un passo importante per il mondo del cinema d’azione. Jackie Chan ha espresso la sua soddisfazione, affermando che questo cambiamento era atteso da lungo tempo. Durante l’intervista, Chan ha ricordato le cerimonie di premiazione a cui ha partecipato, dove ha notato l’assenza di candidati del genere action tra i nomi illustri come Robert De Niro e Tom Hanks. “Nessuno ne parlava”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di dare visibilità a chi lavora dietro le quinte per rendere i film d’azione così spettacolari.

Nel 2015, Chan ha fondato la Jackie Chan Action Movie Week in Cina, un evento dedicato a celebrare il lavoro degli stuntman e dei professionisti del settore. Questo evento ha visto una trasformazione nel 2019, diventando una manifestazione indipendente che premia attori, registi e coordinatori stunt, con un focus particolare sulle donne nel genere. Chan ha spiegato che i film d’azione parlano un linguaggio universale, ma spesso non ricevono il riconoscimento che meritano nei premi principali. “Gli stunt sono fondamentali”, ha affermato, evidenziando il loro ruolo cruciale nel successo dei film.

Il giovane talento Ben Wang e il nuovo capitolo di Karate Kid

Jackie Chan tornerà sul grande schermo nel nuovo film “Karate Kid: Legends”, dove reciterà al fianco di Ben Wang, il quale interpreta il giovane Li Fong. La trama segue la vita di Li Fong, costretto a lasciare Pechino per trasferirsi a New York con la madre dopo una perdita familiare. In un ambiente ostile, il giovane cerca di integrarsi e, per difendere un amico, decide di iscriversi a un torneo di karate. Tuttavia, si rende conto di aver bisogno di una guida esperta. È qui che entra in gioco il signor Han, interpretato da Chan, il quale chiederà supporto a Daniel LaRusso, un personaggio iconico interpretato da Ralph Macchio.

Il film si colloca temporalmente dopo gli eventi della serie “Cobra Kai” e rappresenta il sesto capitolo ufficiale della saga di “Karate Kid”. La data di uscita nelle sale italiane è fissata per il 30 maggio, e i fan sono già in attesa di scoprire come si svilupperà la storia di Li Fong e il suo rapporto con il signor Han.

Un futuro promettente per il cinema d’azione

Jackie Chan ha espresso grande entusiasmo per la nuova generazione di attori e stuntman, come Ben Wang, che finalmente possono ricevere il giusto riconoscimento per il loro lavoro. Chan ha affermato che è fondamentale che i giovani talenti siano valorizzati e che il loro impegno venga premiato. Con l’introduzione di una categoria dedicata agli stuntman agli Oscar, si spera che il cinema d’azione possa ottenere la visibilità e il rispetto che merita, contribuendo a una maggiore considerazione per tutti coloro che lavorano dietro le quinte per creare momenti indimenticabili sul grande schermo.

