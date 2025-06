Isola dei Famosi: nomination al femminile e eliminazioni nella quinta puntata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La quinta puntata dell’Isola dei Famosi ha portato a una nomination esclusivamente femminile, con Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jasmin Salvati pronte a sfidarsi al televoto. Le prime due sono state nominate per la loro forte personalità, mentre l’ultima è finita nel mirino a causa di una controversia con Chiara Balistreri. L’episodio ha suscitato un acceso dibattito tra i concorrenti, evidenziando le dinamiche interne del reality.

Gli eliminati della puntata

La serata ha visto il primo eliminato, Dino Giarrusso, che ha dovuto abbandonare la playa dopo aver perso il televoto contro Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti. Giarrusso, noto per le sue numerose avventure, è stato portato sull’Ultima Spiaggia, ma ha deciso di rimanere in gioco, mostrando così la sua determinazione.

Successivamente, un televoto flash ha portato all’eliminazione della modella Ahlam El Brinis. Anche lei, una volta giunta sull’Ultima Spiaggia, ha scelto di continuare la sua avventura, dimostrando un forte spirito di resilienza. Questi eventi hanno segnato un momento cruciale nella competizione, con i concorrenti che si preparano a fronteggiare nuove sfide e a mantenere la propria posizione nel gioco.

Le nomination

Le nomination di questa settimana hanno visto protagoniste Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jasmin Salvati. Le prime due sono state nominate in seguito a dinamiche di gruppo, mentre la Salvati ha attirato l’attenzione per un episodio controverso avvenuto durante la settimana.

Jasmin è stata nominata da Jey Lillo, Teresanna e Patrizia dopo aver avuto una discussione accesa con Chiara Balistreri. Durante questo confronto, la Salvati ha accusato la Balistreri di cercare visibilità attraverso la sua partecipazione al programma. Tuttavia, è importante sottolineare che Chiara Balistreri è presente all’Isola per raccontare la sua storia personale, che ha attirato l’attenzione dei media nazionali a causa di un tentato femminicidio. Durante la puntata, è stato comunicato alla Balistreri che l’aggressore è stato condannato a sei anni di carcere in via definitiva, un fatto che ha ulteriormente messo in luce la gravità della situazione.

Jasmin, pur riconoscendo le sue responsabilità, ha affermato di non essersi scusata con Chiara, giustificando il suo comportamento con il fatto di essere indisposta. Questa mancanza di empatia ha suscitato il malcontento tra i suoi compagni, in particolare da parte di Jey Lillo, che ha deciso di nominarla. Lillo ha sottolineato l’importanza di continuare a discutere di femminicidio e delle sue vittime, evidenziando come ogni parola e azione all’interno del reality possa avere un impatto significativo.

La tensione all’interno del gruppo è palpabile, e i concorrenti si preparano a una settimana di sfide e confronti che potrebbero cambiare le sorti del gioco.

