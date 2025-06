Isola dei Famosi 2025: Le nomination della puntata del 4 giugno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Isola dei Famosi continua a tenere alta l’attenzione del pubblico con le sue dinamiche avvincenti. Nella puntata di mercoledì 4 giugno 2025, i naufraghi si sono riuniti nella Palapa per esprimere le loro nomination, un momento cruciale che determina chi rischia di essere eliminato. Con la fine della divisione tra Senatori e Giovani, ogni concorrente ha avuto l’opportunità di esprimere le proprie preferenze, dando vita a discussioni e confronti. Scopriamo insieme i nominati di questa settimana e le motivazioni dietro le scelte dei naufraghi.

Le nomination dei naufraghi

Durante la serata, Mirko Frezza ha deciso di nominare Loredana Cannata, esprimendo il suo disappunto riguardo ai discorsi che hanno caratterizzato le ultime settimane: “I discorsi sono andati avanti e siamo arrivate alla favola di Pinocchio. Non mi piace proprio…” ha dichiarato. Anche Cristina Plevani ha scelto di votare per Loredana, ritenendola una concorrente forte ma con un atteggiamento che a volte sembra costruito: “Penso sia una concorrente da finale, qualche volta mi dà l’impressione che sia a favore di camera. Sembra sempre costruita”.

Jasmin, invece, ha nominato Cristina, spiegando che la sua scelta è stata influenzata da un episodio personale: “Niente di personale, ci sono rimasta male che in un momento in cui stavo raccontando una parte della mia vita se ne è andata”. Jey ha votato per Jasmin, motivando la sua decisione con un litigio avvenuto in precedenza: “Ho avuto un litigio per quello che ha detto, fin quando ci sarà solo una donna vittima di violenze bisognerà sempre parlarne”.

Mario Adinolfi ha scelto Chiara, sottolineando che i suoi atteggiamenti non favoriscono l’armonia del gruppo: “Ha degli atteggiamenti che non uniscono il gruppo, dovrebbe mescolarsi di più”. Teresanna Pugliese ha votato per Jasmin, evidenziando che l’atteggiamento di Chiara ha influito negativamente sulla dinamica del gruppo. Infine, Chiara Balistreri ha nominato Jasmin, affermando che la concorrente è arrivata con grande energia, ma ha sentito spesso il desiderio di abbandonare il gioco.

Le nomination palesi

La serata ha visto anche le nomination palesi, dove i naufraghi hanno potuto esprimere le loro scelte in modo diretto. Patrizia Rossetti ha nominato Jasmin, ritenendo che il voto possa aiutarla a conoscere meglio la concorrente, nonostante le tensioni recenti. Paolo Vallesi ha scelto Loredana Cannata, spiegando che, nonostante la sua natura pacifica, ha avuto una discussione con lei. Loredana, infine, ha votato per Paolo, creando ulteriori tensioni tra i concorrenti.

I nominati e il televoto

Dopo le votazioni, i naufraghi più votati sono risultati Loredana Cannata e Jasmin Salvati. Il leader della settimana, Omar Fantini, ha avuto il compito di nominare un terzo concorrente da mandare al televoto, e ha scelto Teresanna Pugliese. A questo punto, è ufficialmente aperto il televoto, dove il pubblico è chiamato a decidere chi salvare tra Loredana Cannata, Jasmin Salvati e Teresanna Pugliese. Il risultato del televoto sarà rivelato nella prossima puntata, in onda mercoledì 11 giugno 2025, alimentando ulteriormente l’attesa e l’interesse per il programma.

Le dinamiche di L’Isola dei Famosi continuano a sorprendere, con colpi di scena e alleanze che si formano e si rompono. Rimanete sintonizzati per scoprire come si evolverà la situazione nei prossimi episodi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!