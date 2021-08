Intervista col vampiro: l’adattamento della serie TV di AMC presenta Jacob Anderson nei panni di Louis

“Intervista col vampiro” vede già il coinvolgimento di Sam Reid nei panni di Lestat.La serie sarà presentata nel 2022

Intervista col vampiro: AMC trova il suo Louis in Jacob Anderson

Poche settimane dopo aver trovato il suo Lestat, la serie TV “Intervista col vampiro” di AMC ha scelto la controparte di Jacob Anderson presentato come Louis de Pointe du Lac. Luois è il proprietario sfortunato di una piantagione settecentesca che si ritrova trasformato in una creatura della notte. Con entrambi i protagonisti ora nel cast, lo show inizierà la produzione della sua stagione di otto episodi entro la fine dell’anno, con una premiere prevista per AMC e AMC+ nel 2022.

Jacob Anderson è ora il secondo attore a interpretare Louis sullo schermo, dopo quello interpretato da Brad Pitt nel film del 1994, basato sull’omonimo romanzo. Il progetto segnerà per l’attore un doppio impegno, poiché apparirà anche nella prossima stagione di “Doctor Who”

La trama e il progetto di AMC

Unendosi a Sam Reid nei panni di Lestat de Lioncourt, l’antico vampiro che porta il caos nell’America del sud del diciottesimo secolo, Anderson completa il duo principale di “Intervista col vampiro”. L’attore indosserà i panni del giovane che presto si rende conto che bere sangue umano non è proprio per lui. Mentre Lestat, il vampiro che lo ha trasformato, sembra divertirsi nel suo essere un vampiro. Louis soffre, ancora attaccato alla sua anima umana e resistendo all’impulso di uccidere, sceglie di bere solo sangue animale.

L’adattamento di AMC del romanzo di Anne Rice arriva dopo un’acquisizione da parte della rete di diciotto dei suoi romanzi nel 2020, con l’intenzione di trasformarli tutti in un ampio franchise televisivo supervisionato da Mark Johnson. Alan Taylor, un allievo di “Game of Thrones” al fianco di Anderson, è stato incaricato di dirigere i primi due episodi della serie, oltre a unirsi al team di produttori esecutivi.

“Intervista col vampiro” è stato creato e scritto da Rolin Jones. Allo stesso tempo sarà il produttore esecutivo della serie insieme a Johnson e Taylor, nonché all’autrice Rice e a suo figlio Christopher Rice.

Francesca Reale

27/08/2021