Iniziate oggi le riprese di “Skam Italia 5”

Primo ciak per “Skam Italia 5”, la nota serie, prodotta da Cross Productions, arrivata al quinto capitolo, andrà in onda su Netflix nel 2022.

Skam Italia: iniziate le riprese del quinto capitolo

La serie, remake dell’omonimo prodotto norvegese, sarà visibile su Netflix nel 2022. Ancora la piattaforma non ha comunicato una data certa ai tanti affezionati spettatori dello show. “Skam Italia”, acclamata da pubblico e critica (italiana e estera) come uno dei migliori adattamenti dall’originale, proporrà una nuova storia con protagonisti gli amati studenti romani. Come sempre l’approccio ai temi trattati ed il linguaggio adoperato saranno innovativi, lontani dagli stereotipi relativi ai prodotti di questo tipo.

Alla regia Tiziano Russo, che riceve il testimone da Ludovico Bessegato, che di questa nuova stagione è autore, assieme ad Alice Urciuolo.

Il cast e la prima foto dal set

Al già consolidato e amatissimo cast della serie – Beatrice Bruschi (Sana), Francesco Centorame (Elia), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino), si aggiungono due nuovi volti: Leva Gavino, nei panni di Viola, e Nicole Rossi, che interpreterà Asia.

Vi terremo costantemente aggiornati sugli sviluppi della lavorazione, con info e foto come questa prima foto dal set inserita nell’articolo.

Maria Grazia Bosu

24/11/2021