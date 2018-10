Con uno stipendio in ritardo da mesi, il protagonista di nome Vele, un meccanico che lavora in un deposito ferroviario, lotta a fatica ogni giorno per poter comprare le medicine al padre malato di cancro.

Un giorno casualmente trova in un vagone un pacchetto di marijuana, contrabbandata e nascosta su un treno in arrivo. Vele ruba la sostanza per fare una torta a suo padre, con l'intento di alleviarne i dolori e spacciandogliela come una nuova cura per adesso sperimentale.

In poco tempo, la voce sui miracolosi poteri curativi di Vele si diffonde e lui si ritrova così messo alle strette da una coppia di gangster che cercano la droga e dai vicini di casa che fanno la fila fuori dal suo appartamento per entrare in possesso della ricetta "miracolosa".