Infinite: il thriller fantascientifico con Mark Wahlberg in arrivo su Paramount+ quest’estate

“Infinite”, un thriller di fantascienza con Mark Wahlberg e diretto da Antoine Fuqua, arriverà su Paramount Plus in l’estate. La data di uscita è stata fissata per il 10 giugno.

Infinite: trama e produzione

Basato sul romanzo del 2009 “The Reincarnationist Papers”, “Infinite” è incentrato su Evan McCauley (Mark Wahlberg), ossessionato dai ricordi di abilità che non ha mai imparato e di luoghi che non ha mai visitato. Dopo aver incontrato un gruppo segreto che si fa chiamare “Infiniti”, scopre che i suoi ricordi sono reali, ma provengono da più vite passate. Quando viene invitato nel loro mondo, si ritrova in una corsa contro il tempo per salvare l’umanità da uno di loro, che cerca di porre fine a tutta la vita per fermare quello che vede come il ciclo maledetto e infinito della reincarnazione.

Oltre all’attore Mark Wahlberg nel film ci saranno anche Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson, Jason Mantzoukas, Rupert Friend, Toby Jones e Dylan O’Brien. La sceneggiatura del film è stata scritta da Ian Shorr ispirato da una storia di Todd Stein. Oltre alla regia, Fuqua è stato produttore esecutivo del film con Rafi Crohn, Brian Oliver, Bradley J. Fischer e Valerii An. L’attore protagonista è anche tra i produttori assieme a Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, Mark Huffam, John Zaozirny e Stephen Levinson.

La Paramount cerca abbonati

“Infinite” era previsto per la prima volta nelle sale ad agosto, ma la Paramount aveva annunciato all’inizio di maggio che il film avrebbe saltato il grande schermo e debuttato direttamente in streaming. La mossa è stata fatta nel tentativo di aumentare gli abbonati e creare un serio rivale di Netflix, Disney Plus e HBO Max. Il servizio, che è stato rinominato e rilanciato a marzo, ha attualmente 36 milioni di utenti in tutto il mondo.

Non ci resta che attendere l’uscita del film in streaming il 10 giugno su Paramount+

Francesca Reale

27/05/2021