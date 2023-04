In Toy Story è presente una delle citazioni più famose di sempre

Toy Story è un film d’animazione del 1995, diretto da John Lasseter; prodotto dai Pixar Animation Studios e distribuito dalla Buena Vista International. Toy Story è uscito nelle sale del Nord America il 22 novembre 1995 e ha incassato oltre 373 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il secondo film con il maggior incasso del 1995, dietro Die Hard – Duri a morire. Ha anche ricevuto il plauso della critica e detiene un raro punteggio di approvazione del 100% su Rotten Tomatoes. Nel 2007 l’American Film Institute l’ha inserito al novantanovesimo posto della classifica dei cento migliori film statunitensi di tutti i tempi.

Toy Story, la trama

La trama del film ruota attorno alle vicende di Woody, vero protagonista del film, un cowboy giocattolo preferito dal suo padroncino Andy. Quando Andy non c’è, infatti, Woody e i suoi amici giocattoli prendono vita, vivendo delle splendide avventure. Qualcosa, però, turba l’equilibrio della storia per bambini: al compleanno, Andy riceve Buzz Lightyear, un supereroe spaziale, che rappresenta una minaccia per il cowboy, che si sente rimpiazzato. Da lì avranno inizio tantissime avventure che porteranno i due a scontrarsi e a perdersi. Nel frattempo, Andy sta per cambiare casa. Fortunatamente, i protagonisti della fiaba, grazie all’aiuto degli altri giocattoli, riescono a raggiungere il padroncino giusto in tempo, riconciliandosi, e accogliendo la possibilità di condividere il suo amore.

La famosa scena del film

In Toy Story è presente una delle più famose citazioni nella storia, ovvero “Verso l’infinito ed oltre“. Questa frase è diventata una vera e propria pietra miliare del cinema. Quanto volte ci spingiamo oltre i confini di cio’ che conosciamo? Per provare l’emozione, l’avventura e quel pizzico di timore che ci regala l’ignoto?L’infinito con la sua immensità può suscitare emozioni diverse a secondo del nostra personalità, del nostro stato d’animo, dalla forza e conoscenza dei nostri limiti. Qui di seguito la famosa scena del film.