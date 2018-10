Titolo originale: En Guerre

Regia: Stéphane Brizé

Cast:Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, David Rey

Genere: drammatico, colore

Durata: 105 minuti

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 15 novembre 2018

Stépahne Brizé porta al cinema un progetto che profuma di rivolta. Attraverso una sofistica sceneggiatura scandisce e indaga le sorti di 1100 dipendenti minacciati di perdere il loro lavoro, a causa delle dinamiche finanziere della loro azienda, dettate esclusivamente da un’insaziabile cupidigia.

In guerra: un duro spiccato della nostra realtà

Stéphane Brizé dirige un film duro quanto attuale, che dimostra come il denaro sia diventato la bussola di ogni azione: l’azienda Perrin conta infatti ben 1100 dipendenti, ma non esita neanche un minuto a lasciarli senza lavoro o futuro per poter aumentare il proprio fatturato. Nonostante l’azienda avesse promesso la garanzia di occupazione a tutti i suoi lavoratori per 5 anni, in cambio di un sacrificio salariale, dopo due anni dai tagli agli stipendi, essa dichiara di voler chiudere per procedere con un processo di delocazione. Laurent Amédéo ( Vincent Lindon) si fa così portavoce dei diritti dei suoi colleghi, operai della fabbrica, dando il via a una vera e propria guerra contro l’alta amministrazione dell’azienda, che sembra aver venduto la propria umanità per degli “zeri” in più sul conto in banca.

In guerra: finti attori per una storia vera

Il progetto di Brizè si fa ancora più vivo grazie alla scelta di utilizzare per le riprese degli attori non professionisti , ovvero persone comuni che abbiano provato sulla loro pelle cosa voglia dire perdere tutte le proprie certezze. L’unico a godere di esperienza cinematografica è l’attore Vincent Lindon, che ci regala un’intensa interpretazione vestendo i panni di Laurent Amédéo, le cui vicende personali non prevalgono mai sul nucleo narrativo del film, che non individua come protagonista un singolo personaggio, ma bensì l’intera comunità di lavoratori.