Il ricordo traumatico di Susan Olsen sul set de La famiglia Brady: un incidente da brividi

Susan Olsen, nota per il suo ruolo di Cindy nella celebre sitcom “La famiglia Brady“, ha recentemente rivelato un episodio inquietante legato alle riprese della serie. L’attrice, che all’epoca aveva solo 8 anni, ha condiviso un ricordo che ha segnato profondamente la sua infanzia e la sua carriera, raccontando un incidente che ha rischiato di costarle la vita.

L’incidente sul set: un racconto di paura

Durante un episodio del podcast “The Real Brady Bros“, condotto dai suoi ex colleghi Christopher Knight e Barry Williams, Susan Olsen ha descritto il suo primo giorno di riprese ai Culver Studios. Mentre si trovava in procinto di ricevere del trucco per le gambe, l’attrice si trovava in equilibrio su una sedia da trucco quando un oggetto pesante è caduto dalla passerella sopra di lei. “Presumibilmente stavano girando qualcosa nella camera delle ragazze”, ha spiegato Olsen, “quando ho visto qualcosa che stava per colpirmi”.

Il momento si è trasformato in un attimo di grande apprensione. L’oggetto ha colpito prima il truccatore, poi ha rimbalzato sulla truccatrice che si occupava del body makeup, per poi infine colpirla in faccia. Questo incidente ha causato a Susan una ferita seria, tanto che la contusione era visibile anche in una scena successiva, quella del matrimonio tra Carol e Mike . La gravità dell’incidente ha lasciato un segno non solo fisico, ma anche emotivo, rendendo quel giorno uno dei più traumatici della sua vita.

Il supporto di Florence Henderson e le conseguenze dell’infortunio

Dopo l’incidente, Susan Olsen ha ricevuto un grande supporto dalla sua madre televisiva, Florence Henderson. “Il giorno dopo ero di nuovo sul set”, ha raccontato l’attrice. “Florence è stata la prima a vedermi e ha esclamato: ‘Assicuratevi che tutti la vedano’. Mia madre ha aggiunto: ‘Oh sì, ci penserò io’. C’era chi cercava di minimizzare l’accaduto, dicendo che non mi aveva colpita davvero e che stavo bene”.

La realtà era ben diversa: Susan si era realmente ferita e ha dovuto affrontare le conseguenze dell’incidente. Per mascherare i segni evidenti della ferita, ha dovuto ricorrere al trucco del famoso Hal King. “Non stavo affatto bene, avevo gli occhi neri e gonfi, il naso era gonfio e anche il viso”, ha spiegato. “Sembravo uscita da un film horror, e in un certo senso mi piaceva”. Grazie all’abilità di Hal, ogni giorno i lividi cambiavano colore e Susan si divertiva a commentare con lui: “Hal, oggi sono viola!”.

Un’esperienza che ha segnato la carriera di Susan Olsen

L’incidente sul set de “La famiglia Brady” ha avuto un impatto significativo sulla carriera di Susan Olsen. Sebbene fosse solo una bambina, l’attrice ha dovuto affrontare una situazione traumatica che ha influenzato il suo approccio al lavoro e alla vita. La sua resilienza e la capacità di affrontare le avversità sono emerse anche in seguito, dimostrando che, nonostante le difficoltà, è possibile superare anche le esperienze più dolorose.

Oggi, Susan Olsen continua a essere una figura amata nel mondo dello spettacolo, e il suo racconto serve da monito sull’importanza della sicurezza sul lavoro, specialmente in un ambiente frenetico come quello delle riprese televisive. La sua storia è un esempio di come anche le esperienze più difficili possano trasformarsi in opportunità di crescita e consapevolezza.

