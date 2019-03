Titolo originale: El Reino

Regia: Rodrigo Sorogoyen

Cast: Antonio de la Torre, Mónica López, Bárbara Lennie, Ana Wagener, Josep Maria Pou, Nacho Fresneda, Luis Zahera, David Lorente, Marìa De Nati, Paco Revilla, Francisco Reyes, Sonia Almarcha, Andrés Lima, Malva Vela, Laia Manzanares, Óscar de la Fuente, Jorge Suquet, Xabier Murua, Pepe Lorente, Manuel Chacón, Jaime Zatarain, Chema Tena, Pepe Ocio, Mona Martínez, Laura Gómez-Lacueva, Belén Ponce de León, Max Marieges, Emilio Mencheta, Fernando Barona, Carlos Heredia

Genere: Thriller, Drammatico

Durata: 122 minuti

Produzione: Spagna, 2018

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 4 luglio 2019

"Il Regno" è una pellicola diretta da Rodrigo Sorogoyen ("El iluso", 2014; "Che Dio ci perdoni", 2016) e segue le trame politiche e finanziarie riguardanti Manuel López-Vidal, la cui vita subirà un brusco cambiamento a causa di accuse di corruzione.

Il Regno: un gioco di intrighi in cui nessuno è al sicuro

Vicesegretario regionale spagnolo, molto abile e influente nel suo campo Manuel López-Vidalè uno dei candidati più papabili per la politica nazionale. Sfortunatamente per lui, la sua carriera viene stroncata dalla fuoriuscita di notizie riguardo il suo coinvolgimento in vari affari e giri di corruzione. Appena lo scandalo viene annunciato, i media si concentrano subito sulla notizia scoprendo tutti i dettagli della vicenda e mostrando molti retroscena. Il partito di López-Vidal, per non vedere la propria reputazione infangata, volta le spalle al vicesegretario. Contro politici, giornalisti e uomini d'affari, Manuel si ritrova ad affrontare tutto e tutti; allontanato da questo mondo, in cui tutti i suoi amici, anziché aiutarlo, si scoprono essere falsi.

Il Regno: il cast

Alla sceneggiatura del film hanno collaborato il regista Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña. Antonio De La Torre ("Che Dio ci perdoni", 2016; "La vendetta di un uomo tranquillo", 2016) interpreta il protagonista Manuel López-Vidal, il politico distrutto dalle accuse di corruzione. Tra gli altri membri di spicco del cast troviamo Bárbara Lennie ("Tutti lo sanno", 2018; "Eterna Domenica", 2018) e Ana Wagener ("Biutiful", 2010; "Contrattempo", 2016).