Il principe Louis compie sette anni: la celebrazione della famiglia reale britannica

Il 23 aprile 2025 segna una data speciale per la famiglia reale britannica: il principe Louis, il più giovane dei figli di William e Kate, festeggia il suo settimo compleanno. Per l’occasione, la madre ha condiviso una nuova immagine del piccolo, che ha colpito i fan per il suo sorriso “sdentato”. Questo momento di gioia è stato condiviso attraverso i canali social ufficiali di Kensington Royal, dove è stato pubblicato un messaggio di auguri per il giovane principe.

Un sorriso che racconta una crescita

Nella foto condivisa, il principe Louis appare con un ampio sorriso, evidenziando il “buco” al posto degli incisivi, segno della sua crescita e del naturale processo di perdita dei denti da latte. Indossa una camicia a quadri bianchi e blu, abbinata a un maglione verde e a un paio di jeans, un look casual che riflette la sua giovane età. L’immagine è stata scattata all’aperto, nel giardino di Anmer Hall, la residenza dei Principi di Galles situata nella tenuta di Sandringham, e mostra Louis circondato da una meravigliosa distesa di campanule in piena fioritura, creando un’atmosfera primaverile e gioiosa.

Una celebrazione diversa dal solito

A differenza delle celebrazioni precedenti, in cui la foto del compleanno veniva pubblicata a mezzanotte, quest’anno la famiglia ha scelto di condividere l’immagine nella mattinata del 23 aprile. Questa scelta ha sorpreso i fan, ma ha anche aggiunto un tocco di freschezza all’evento. Kate Middleton, nota per la sua passione per la fotografia e per aver scattato molti ritratti dei suoi figli, ha deciso di lasciare l’obiettivo a un professionista per questa occasione speciale. Il fotografo scelto è Josh Shinner, uno dei fotografi di fiducia della famiglia reale, che ha catturato il ritratto del piccolo Louis all’inizio di questo mese in Norfolk.

Louis Arthur Charles Mountbatten-Windsor: un giovane principe in crescita

Louis Arthur Charles Mountbatten-Windsor, nato il 23 aprile 2018 presso il St Mary’s Hospital di Londra, è il terzo figlio di William e Kate e il più giovane tra i principini di Galles. Con i suoi fratelli maggiori, George, di 11 anni, e Charlotte, di 9, Louis sta crescendo sotto l’occhio attento della famiglia reale, che continua a condividere momenti significativi della loro vita con il pubblico. La celebrazione del suo settimo compleanno rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un momento di connessione tra la famiglia reale e i sudditi, che seguono con affetto la crescita dei giovani membri della monarchia.

