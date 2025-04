Il paradiso delle signore: stop improvviso e nuove date di programmazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie televisiva “Il Paradiso delle Signore”, molto amata dal pubblico italiano, ha subito un’interruzione della messa in onda a partire dal 18 aprile 2025. Questo cambiamento è stato causato da un mix di fattori, tra cui le festività pasquali e la recente scomparsa di Papa Francesco, che ha portato la Rai a rivedere i propri palinsesti. La soap opera, che attira quotidianamente circa due milioni di spettatori, si prepara a tornare in onda con nuove puntate, ma non senza alcune modifiche al programma.

Modifiche alla programmazione di il paradiso delle signore

Inizialmente, la serie era prevista per saltare la messa in onda solo in occasione delle festività di Pasqua e della Liberazione, con le puntate di lunedì 21 e venerdì 25 aprile non programmate. Tuttavia, la notizia della morte di Papa Francesco ha costretto la Rai a riorganizzare ulteriormente la programmazione. Martedì 22 aprile, l’appuntamento con “Il Paradiso delle Signore” è stato cancellato per dare spazio a una diretta speciale dedicata alle notizie riguardanti il Santo Padre.

Dopo un’interruzione di due giorni, la serie era attesa per mercoledì 23 aprile, ma i dirigenti della Rai hanno deciso di apportare un ulteriore cambiamento. Dalle 16 alle 17:15, è stata trasmessa una diretta dalla Camera dei Deputati, in cui la Premier Giorgia Meloni ha commemorato Papa Francesco. Questo ha portato a un ulteriore rinvio della messa in onda della soap. Tuttavia, la Rai ha confermato che “Il Paradiso delle Signore” tornerà giovedì 24 aprile, con una puntata prevista anche per venerdì 25 aprile, nonostante inizialmente non fosse in programma.

Le nuove puntate e il finale di stagione

Con le recenti modifiche al palinsesto, il finale di stagione di “Il Paradiso delle Signore” subirà un ritardo. La conclusione della nona stagione, originariamente prevista per il 2 maggio, è stata posticipata a una data successiva. La soap opera, come da tradizione, si interromperà a maggio per riprendere a settembre.

Nei prossimi episodi, i telespettatori assisteranno a sviluppi significativi nelle trame. Marcello, uno dei protagonisti, scoprirà la verità su Rita e sull’abito rubato dalla Galleria Milano Moda, un evento che avrà ripercussioni importanti. Inoltre, la relazione tra Botteri e Delia si intensificherà, così come quella tra Mimmo e Agata. Rosa, dopo aver lasciato il lavoro di commessa, intraprenderà una carriera nel giornalismo, ma continuerà a pensare a Marcello, portandola a prendere decisioni importanti.

Enrico e Marta, invece, si troveranno ad affrontare momenti di grande tensione a causa di criminali che minacciano la loro sicurezza. Infine, un evento inaspettato coinvolgerà Elvira, che darà alla luce il suo bambino con due mesi di anticipo, portando un nuovo fiocco azzurro nel mondo de “Il Paradiso delle Signore”.

Dove recuperare le puntate

Per coloro che desiderano rimanere aggiornati sulle vicende della soap, tutte le puntate sono disponibili sulla piattaforma streaming Raiplay. “Il Paradiso delle Signore” è uno dei programmi più seguiti, e gli appassionati possono facilmente recuperare gli episodi persi. Con l’attesa per il ritorno in onda e i colpi di scena in arrivo, il pubblico è pronto a seguire le avventure dei personaggi amati.

