Il nuovo film di Jordan Peele si intitola “Nope”

“Nope” è il misterioso e prossimo film del maestro dell’horror Jordan Peele che arriverà nelle sale a luglio 2022.

Jordan Peele è tornato con un nuovo horror

Il regista Jordan Peele ha ufficialmente annunciato su Twitter “Nope”, il titolo del suo prossimo film e ha mostrato anche il primo poster ufficiale. L’immagine però non ha offerto dettagli sulla trama.

Solo pochi anni fa, Peele era meglio conosciuto come la metà di un duo comico di sketch insieme a Keegan-Michael Key, ma sarebbe un eufemismo di proporzioni epiche dire che le cose sono cambiate da allora. Ora è lodato come uno dei talenti più originali, inventivi, provocatori e socialmente consapevoli del settore, avendo sperimentato enormi livelli di successo di critica e commerciale.

Jordan Peele ha vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura originale grazie a “Get Out”, che gli è valso anche la nomination per il miglior film e il miglior regista, mentre ha ottenuto una quarta nomination all’Oscar per la produzione di “BlacKkKlansman” di Spike Lee. Il suo secondo lavoro, “Us2, è stata un’altra avvincente esplorazione della famiglia, dell’umanità e della società, e ha inoltre co-scritto il prossimo “Candyman” di Nia DaCosta, oltre a essere il produttore esecutivo del reboot “The Twilight Zone”, “Hunters” di Amazon e “Lovecraft Country” di HBO Max.

Il cast in via di preparazione di “Nope”

Anche il cast di “Nope” si sta preparando. Nella lista degli attori ci saranno il vincitore dell’Oscar Daniel Kaluuya che torna a collaborare con il regista dopo “Get Out”, e il recente candidato al miglior attore Steven Yeun e infine Keke Palmer. Naturalmente, per ora, qualsiasi dettaglio riguardante i loro ruoli viene tenuto nascosto, e probabilmente rimarrà così per un po’ visto che mancano 365 giorni interi prima che Nope arrivi sul grande schermo.

Si diceva che Kaluuya e Palmer potessero interpretare fratelli e sorelle, e uno di loro potrebbe anche essere l’antagonista principale, ma per ora, Peele sta tenendo ben nascosto il suo ultimo film. “Nope” uscirà nelle sale il 22 luglio 2022